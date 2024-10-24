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2家長相識於班級群 熱戀2個月私奔天津生子 1年後落此下場

中國新聞組／北京24日電
示意圖。（本報系資料照片）
示意圖。（本報系資料照片）

河南省唐河縣兩名各自都已婚的學生家長在學生班級群認識後，兩人乾柴烈火一發不可收拾，「相戀」兩個月就決定私奔。二人一起離家出走來到天津，以夫妻名義共同生活並生下1子，1年多後兩人返家投案，分別被法院認定重婚罪判刑。消息衝上微博熱搜，閱讀量超7千萬，不過網友紛紛歪樓：「倆罪犯給世界貢獻了7個孩子」，「這位女士真能生啊，咋養活的」。

據縱覽新聞報導，河南省唐河縣的張女士與溫先生各自有家庭，張女士與丈夫育有4個孩子，溫先生與妻子育有2個孩子。

2018年4月份，兩人相識於學生班級群後經常聊天。2019年6月份，張女士向溫先生抱怨被丈夫家暴後，提議二人一起離家出走，溫先生同意並在當時未與其妻子辦理離婚手續的情況下，與張女士一起離開唐河縣前往天津市，以夫妻名義共同生活至今。「私奔」前，張、溫2人都沒有離婚。

溫先生於2020年8月27日才回到唐河縣與妻子辦理離婚手續。2021年1月11日，張女士在唐河縣某某醫院生育一子，出生醫學證明及預防接種記錄上父母欄登記為張女士、溫先生。

2021年4月14日，張女士的丈夫曾向唐河縣人民法院提起訴訟，要求離婚，後撤回起訴。2022年3月22日，張女士向唐河縣人民法院提起訴訟，因丈夫不同意離婚，法院判決不准原被告離婚。2023年1月11日，張女士丈夫向唐河縣人民法院提起訴訟，要求與張女士離婚。2023年4月6日，法院作出民事判決書，准予二人離婚。

2024年5月24日，被告人張女士、溫先生主動到唐河縣公安局大河屯派出所投案，到案後均如實供述了自己的罪行。近日，該案的一審刑事判決書公開，2人均因犯重婚罪獲刑。

唐河縣人民法院審理認為，被告人張女士有配偶而與他人以夫妻名義同居生活，被告人溫先生明知他人有配偶而與之以夫妻名義同居生活，其行為均構成重婚罪。鑑於2人犯罪以後自動投案，並如實供述自己的罪行，是自首，可以從輕處罰；其2人均簽署「認罪認罰具結書」並自願認罪認罰,可以從輕、從寬處理。一審以被告人溫先生犯重婚罪，判處拘役4個月；以被告人張女士犯重婚罪，判處拘役4個月，緩刑6個月。

對此，多數網友們關心的顯然是「倆罪犯給世界貢獻了7個孩子」，紛紛留言：「已經生了4個了，私奔後又生1個」，「湖南衛視都不敢這麼演」，「家暴還生4個」，「就這麼水靈靈的和同班同學成了異父異母的兄弟姐妹」，「奇葩」，「我就想知道，生這麼多孩子，咋養活的」，「生了4個都沒治好她的戀愛腦也是絕了」，「這麼烈火乾柴的嗎」，「這位張女士真能生啊」。

家暴 河南 微博

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