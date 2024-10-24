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3男走私、內褲藏236隻瀕危大鱷龜 網友：是狠人

中國新聞組／北京24日電
3名男性旅客襠部內褲夾層中裡大鱷龜。（取材自九派新聞）
3名男性旅客襠部內褲夾層中裡大鱷龜。（取材自九派新聞）

3名男子近日經羅湖口岸入境中國，海關見他們神色緊張、走路姿勢看來明顯異常，於是攔截檢查，發現他們3人的褲襠中總計藏匿了多達236隻瀕危動物大鱷龜，當場將他們移送法辦。對於這種「奇特」的走私方式，網友們紛紛不淡定了：「人均70多隻，鐵襠啊」，「也不怕被那二兩肉被咬下來」，「鐵褲衩」，「以龜養龜」，「是狠人」，「求鱷龜的心理陰影面積」。

據「海關發布」消息，羅湖海關關員在對進境旅客進行監管時，先後發現這3名男性旅客進入海關監管區未向海關申報，且通關過程中神色緊張、步態明顯異常，隨即對其進行攔截檢查。

經檢查，在3名旅客襠部內褲夾層中各發現2個紅色塑料袋，其中分別有用黑色絲襪包裹的幼年大鱷龜80隻、80隻、76隻，共236隻。

3名男性旅客在襠部內褲夾層中放塑料袋。（取材自九派新聞）
3名男性旅客在襠部內褲夾層中放塑料袋。（取材自九派新聞）

經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑑定，這批查獲旅客走私攜帶的236隻活體龜，為鱷龜科大鱷龜屬的大鱷龜，屬「瀕危野生動植物種國際貿易公約」（CITES）附錄Ⅱ所列明的瀕危動物。

海關表示，依「中華人民共和國海關行政處罰實施條例」、「瀕危野生動植物種國際貿易公約」及「中華人民共和國野生動物保護法」、「中華人民共和國瀕危野生動植物進出口管理條例」等規定，追究3人的刑事責任。

華人

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