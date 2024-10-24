江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福

落馬的江西萬年縣委書記毛奇與女下屬玩「人體輸送帶」遊戲。（視頻截圖）

江西省萬年縣委書記毛奇因性侵女下屬被公開舉報落馬。近日網上傳出毛奇與十幾個女下屬玩「人體輸送帶」遊戲的視頻，引來大批網友圍觀。只見毛奇躺在多名女下屬在地上一起朝同方向滾動的「人體輸送帶」上，引來網友嘲諷「毛書記真性福」、「肉慾橫流」、「原來中國官場有這怪癖」，也有人認為大驚小怪：「都穿著衣服呢，這個沒什麼」。

綜合文學城、網易報導，在X平台上，帳號「范士貴8964荷蘭難民」用戶於10月23日分享了這段視頻，視頻中，許多穿著制服的女下屬一個挨一個躺在地上一起朝同方向滾動，形成人體輸送帶，一名男子就躺在這些女下屬的上面，雙手抱頭，任女下屬們帶著他滾動，猶如行李在輸送帶上移動，並稱這名男子就是毛奇，他當時正在和女下屬們玩「特殊遊戲」。

這名用戶並稱，前株洲副局長凌婭也犯下離譜行徑，且比毛奇還惡劣許多。她不但涉嫌陷害屠殺太子奶集團負責人和親屬，還霸佔太子奶集團全部財產。凌婭早已被抓，但她的貪腐資產很可能又進入其它貪官的口袋。「范士貴8964荷蘭難民」認為，中共 高官權力已幾乎沒有任何制約，才會出現毛奇或凌婭這種人。

江西省上饒市萬年縣委書記毛奇此前遭舉報利用職權性侵下屬。（取材自微信）

據香港 01報導，今年7月，毛奇被實名舉報涉嫌性侵女下屬李佩霞。8月18日，上饒市委聯合調查組通報稱，毛奇存在利用職權影響與李佩霞發生不正當性關係問題，李佩霞為了職務調整升遷違反生活紀律，涉嫌受賄犯罪，被開除黨籍及公職。對毛奇涉嫌違紀違法問題，省紀委監委正在審查調查中。

官網簡歷顯示，毛奇生於1982年3月，大學學歷，2020年1月到萬年縣擔任代縣長，此後為縣長、縣委書記。