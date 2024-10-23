浙女1.8萬買泰迪犬 「大眼睛是畫的」店家：小修了一下

蔡小姐接到狗後，擦掉眼線後眼睛小了一圈。（取材自大風新聞）

浙江愛狗人士蔡小姐日前在網路上刷到一家萌寵網店，看中了一隻香檳色小體泰迪犬，雙方最後以1.8888萬元（人民幣，下同，約2649美元）成交，然而收到狗狗之後，發現泰迪犬眼圈附近的毛有點黑，「我仔細一看，發現狗狗的眼線往外浸染開來了，原來店家給狗狗畫了內眼線和外眼線，而且眼線還是防水的。」

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大風新聞報導，蔡小姐提供了萌寵店提供的視頻，這隻泰迪犬前後變化不小。蔡小姐和對方交涉，「他們承認是為了拍攝效果給狗狗畫了眼線，本身就算是拍攝素材，也不應該以這樣的方式放大狗狗的眼睛，去欺騙消費者吧。」

蔡小姐發現狗有被剪耳的痕跡。（取材自大風新聞） 蔡小姐用溼紙巾給狗狗「卸妝」後，發現眼睛整個小了一圈。（取材自大風新聞）

但更令蔡小姐心痛的是，這隻小泰迪還被裁剪了耳朵。 「我本身家裡有狗，我有養狗的經驗，檢查狗狗的耳朵，發現狗狗耳朵上有裁耳留下的傷疤，還沒有完全長好，有結痂。」

報導指出，蔡小姐說，狗狗眼線愈粗愈貴、耳朵愈圓愈貴，「畫眼線是為了放大眼睛，裁耳是為了讓它的耳朵看上去圓圓的，更漂亮，這麼做的原因只有一個，就是抬高狗狗的價格。」

「我也諮詢了，泰迪犬價格應該是幾千元，我請一些專門馴狗的老師看了這隻狗，一般來講，如果他們業內人士去買的話，也就2000到3000元，業內人士再賣出去最多就5000到6000元，但是萌寵店賣給消費者的差不多快2萬元。」

據報導，蔡小姐稱，將用法律武器維護權益，「我的訴求是退款，並且要求店家承認他們的問題，他們到現在還在說是因為我們不喜歡狗狗，狗狗本身很乖，我生氣的是商家。」

「這個事情發酵以後，還有很多其他消費者也找到我，他們也遇到相同的情況。有的是發過去的狗狗，跟他們本身看到的影片裡的狗狗完全不一樣。」蔡小姐表示會維權到底。

此外，微信 截圖還顯示，對於裁耳，店方工作人員解釋稱，「它這個天生耳位都是又高又靠後的。當時也跟你（蔡小姐）說了，它這個耳朵天生是尖尖的，就是耳朵邊緣稍稍修了一下。」