搭訕女主播被拒 寶馬男撞設備洩憤 網：馬路直播也該管管

搭訕不成怒開車撞倒路人直播設備的李男。（取材自紅星新聞）

四川樂山一女主播日前在馬路邊直播被寶馬車撞，逃逸肇事車次日被警方找到，遭行拘10日、罰款人民幣500元（約70美元）；有知情人稱肇事者此前在現場搭訕被女主播拒絕，網友怒嗆「寶馬男」：「這就是有錢人的囂張跋扈」、「判得也太輕了吧」，但也有網友指「馬路上直播就是作死」。

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瀟湘晨報報導，事發地點為市中區棉竹鎮嘉瑞大道，由於違法行為人已逃離現場，警員根據直播錄像中拍到的車牌號碼以及監控錄像，迅速確定他的身分，涉案人是48歲的李男；「我們嘗試通過電話傳喚李男，但電話一直沒人接。」所長雷傑茗表示，在調取了20多段道路交通監控錄像後，最終確定了李某的住所，並將他逮捕。

據報導，李男供稱，他前一天與朋友吵架後，心情煩悶，在駕駛車輛途徑棉竹鎮嘉瑞大道時，看見有人在此處直播，便上前與某女主播搭訕，該女主播同行人員上前勸阻，隨後雙方發生爭吵。李某駕車離去時，覺得心中不快，便將另一名女主播王某的直播設備撞倒後駛離現場。

「從事情發生到破案，只用了4個小時，十分感謝樂山公安機關，幫助我維護合法權益。」王姓女主播近日再次來到棉竹派出所，向警員表達自己的感謝。

網友評論說：「開了輛寶馬就不知道自己是誰了」，然而，也有網友認為馬路就不是直播的地方，這種直播形式該管一管；「司機的錯已經處罰了，這個主播呢？這是主要道路了，她在非機動車上直播，逼的電動車 沒路走，車子撞過來時，前面還有一輛電動車了……這種不是危害公共安全」。