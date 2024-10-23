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陜生被同學撞昏 竟遭酒醉班主任毆傷 不當懲戒被停職

中國新聞組╱北京23日電
圖為陝西一名高姓學生躺在病床上，頭部有明顯包紮。(取材自奔流新聞)
圖為陝西一名高姓學生躺在病床上，頭部有明顯包紮。(取材自奔流新聞)

陝西一名高姓中學生日前在學校跑步時和同學發生碰撞後昏倒，同學們趕緊將他背回宿舍，沒想到喝醉了的班主任沒搞清楚狀況就搧了高同學兩耳光，學生經送醫後診斷左側鼻骨骨折、左側額部硬膜外血腫、額骨左側線樣骨折。學校日後針對李姓班主任飲酒、懲戒學生不當行為，取消晉升資格並停課、停職。

綜合奔流新聞、九派新聞報導，近日有網友發布視頻，就讀陜西神木市第一中學的兒子在學校被醉酒班主任毆打成重傷，學校和教體局都沒給個說法。視頻中可看到，被打學生躺在醫院病床上，頭部有傷口縫合。榆林市第一醫院臨床診斷顯示，高同學閉合性顱腦損傷中型，左側額骨骨折，左側額骨頭皮挫傷。

視頻發布者稱，「9月13日，醉酒班主任毆打我兒子致重傷至今無人問津，班主任逍遙法外，教體局和校方一直不管，就說沒錢，希望有關部門介入，還我一個公道」。

而在視頻發布後兩天，神木市教體局發布通報，經過調查，「9月13日，第一中學高二高某某同學在學校操場跑步時，不慎與相向跑步的高一麻某某同學碰撞，高同學隨即昏倒，嘴角出血。隨後高姓學生被同學背回宿舍，巡查值周教師隨即告知家長、班主任，並撥打急救電話。李姓班主任趕到宿舍後，誤以為高姓同學撞傷他人，扇了高兩耳光。急救車到校後，將高送到神木市醫院檢查治療。」

目前該生已出院。神木市公安機關向醫院調取病例，並委託專業機構進行傷情鑑定，市教體局及相關部門會根據公安機關調查結果做好後續工作。

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