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報復? 德國大眾高層在泰國吸大麻返京 被中驅逐出境

中國新聞組／北京23日電

在中國市場面臨激烈競爭的德國大眾汽車（Volkswagen AG，另譯福斯汽車集團），其中國公司一高層在泰國旅遊時吸食大麻，返回北京後被拘留，並且最終被驅逐出中國；隨著德國對華政策的轉變和中國經濟衰退，大眾與中國政府關係正在降溫，大眾轉出核心技術，被指不再繼續討好北京及戀棧中國市場，專家將此解讀為中國對大眾強硬態度的報復。

自由亞洲電台引述德國「圖片報」等多家德國媒體報導，德國大眾汽車集團（中國）首席營銷官森皮爾（Jochen Sengpiehl）被北京當局驅逐出境，原因是他在兩周前從泰國蘇梅島度假後返回北京，接受毒品檢測時被發現血液中有大麻成分。

據報導，中國警方審問森皮爾數小時後，將其送入拘留中心，森皮爾被拘留十多天。其後大眾汽車集團（中國）和德國駐華大使館代表，設法將森皮爾營救出來，但是北京當局命令這名營銷專家必須立即離境。

報導說，目前，大眾汽車與中國政府的關係正在降溫。德國的中國問題專家史明表示，事件深層背景是隨著德國對華政策的調整以及經濟上減少對華依賴，大眾集團迫於歐盟和本國政府的壓力，對北京表達出強硬立場。另外大眾高層深知中國市場正在萎縮，已悄悄將核心技術轉出中國，包括將新一代電池技術研發中心轉到印尼的雅加達等，這些引發中國的不滿。

據報導，史明說：「中國政府當然不能在大眾汽車這個問題上栽跟頭，它要栽了這個跟頭，那後面跟著上來的就是德國半壁江山就都要跟著。所以中國政府也會殺雞給猴看，抓幾隻大眾的雞，殺一殺給你看，做點手腳那還不是舉手之勞的事。」

法廣網報導，大眾汽車集團（中國）擁有39家工廠，超過9萬名員工，並與當地製造商建立合資企業。目前尚不清楚森皮爾接下來會發生什麼，案件的背景也尚未澄清。除大眾汽車，森皮爾還曾在多家大型汽車公司工作，包括日產、戴姆勒-克萊斯勒和現代。他本人尚未對此案發表評論。

德國 大麻 泰國

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