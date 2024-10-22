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嫖娼傳聞 疑似易建聯社交帳號發聲：假新聞

中國新聞組／北京22日電
疑似易建聯的社交帳號回應嫖娼傳聞。（取材自上游新聞／帳號截圖）
疑似易建聯的社交帳號回應嫖娼傳聞。（取材自上游新聞／帳號截圖）

一個名為「易建聯yi jianlian」的帳號21日在X平台(前身為推特Twitter)上發布了一個英文單詞「Fake News」（假新聞），疑似回應嫖娼傳聞。有中國媒體指出，發布該消息的帳號「易建聯yi jianlian」 已完成藍V認證。但有自媒體表示，這是一個冒牌帳號。

上游新聞報導，有網友17日爆料稱，已退役的知名籃球球星易建聯疑似「嫖娼」，且聊天截圖中還曬出了酒店房間圖片，以及稱易建聯「給了1500美金」等內容。此事迅速引發輿論關注。

據媒體17日統計，CBA聯賽官方主贊助商中國人壽官微刪除了所有關於品牌形象大使易建聯的宣傳，微博已搜索不到相關信息。君樂寶、誇克、白象食品、珠江啤酒、HYPTEC昊鉑、廣發銀行、OPPO、德邦快遞、上汽通用，以及廣東男籃的官方贊助商東陽光藥等品牌的官方微博也刪除了所有易建聯相關的個人宣傳。

易建聯個人微博曾轉發與TCL、美祿合作的微博內容，已經顯示無法查看。

公開資料顯示，易建聯，1987年10月27日出生於中國廣東，前中國職業籃球運動員，曾效力於廣東宏遠隊、新澤西網隊等CBA、NBA球隊。2023年8月29日，易建聯在個人社交媒體宣布退役。12月29日，易建聯的球衣退役儀式在東莞籃球中心舉行。

另據自媒體「球盲百小易」報導指出，反轉來了，這個所謂「易建聯」大概率不是真正的易建聯。首先，這個帳號的粉絲數比較少，而且之前沒有發過推文，這是唯一一條，這不像一個在國內外都有影響力的籃球明星的帳號。其次，這個帳號的關注對象也很有意思，除了湖人的官方推特，其餘的都和幣圈有關。最後，這個帳號不管是名字、備注等，都看著很簡陋、隨意。而且，為什麽易建聯澄清不在國內的帳號上，而在國外的帳號上呢？

報導說，種種一切表明，這是一個冒牌帳號。

對此，不少網友表示，「明顯被設計了，有理說不出」、「前幾天X平台還搜不到認證的阿聯，現在這個號會不會是粉絲用暴露的身分證來認證的？不然說不通去X平台闢謠」、「第一時間報警，然後社交媒體憤慨的譴責假新聞並且曬報警回執才是以示清白的做法吧…現在這輕描淡寫的表示，感覺是擺平的」、「微博都沒有啦，估計是真的啦」、「事情是真，但已經擺平了，現在可以出來澄清了」、「假新聞為何不第一時間澄清，現在出來是不是有點晚了」。

微博 推特 新澤西

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