我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

遼冀津閩魯等多省海水倒灌入屋 「數十年未見」 車輛滅頂

中國新聞組／北京22日電
遼寧遼東灣的盤錦二界溝沿海部分街道遭遇海水倒灌。（取材自央廣網/受訪者供圖）
遼寧遼東灣的盤錦二界溝沿海部分街道遭遇海水倒灌。（取材自央廣網/受訪者供圖）

受風暴潮及天文大潮影響，遼寧、河北、天津、福建、山東等地近日突然出現海水倒灌現象，有民眾睡得正香卻發現「鬼潮」湧入家中，多處部分住宅、車輛被淹，部分地區短暫停電，嘴東碼頭全被淹沒。民眾表示潮水之大出乎預料，「數十年沒見過」，所幸暫未傳出傷亡。

綜合央廣網、極目新聞等媒體報導，環渤海多地21日出現嚴重海水倒灌，在盤錦市遼東灣新區二界溝海邊開飯店的王老闆表示，當天早上6時左右他還在睡夢中，突然被東西掉落的聲音驚醒，下了床卻一腳踩在水裡。王老闆回憶，「那門都推不開，屋裡頭跟外邊落差有20厘米，根本推不動。半個小時屋裡的水就有半米多深了。」心有餘悸的他表示，「幾十年了都沒見過這樣的潮水」。

當天，位於遼寧遼東灣的盤錦、營口等地，都出現了海水倒灌現象。奔湧上岸的海水在岸邊、街道和養殖池一掃而過，從網友發布的視頻更可看到，有人甚至爬上了屋頂。王老闆飯店裡所有電器設備和冰櫃裡價值萬餘元的食材全部報廢，停在門前的一台寶馬車和一台皮卡也遭海水浸泡，損失在15萬元以上，「這些年打工攢那點錢一下全沒有了，真的是欲哭無淚。」

一家旅館的經營者損失也不小，一樓七個房間都被海水淹了，水深沒過床頂。院裡的五台車也都被海水淹沒，水深能到車門把手。

除盤錦外，遼寧省營口市、大連市、錦州市、葫蘆島市，以及河北省唐山市、天津市濱海新區等地，也都出現了不同程度的海水倒灌現象，街道海水深及成人腰部。有民眾甚至要爬上屋頂，消防出動橡皮艇搜尋被困人員。

來自營口市蓋州市的董先生說，他經營的民宿離海邊較近，早上7時多出門，發現家門口的停車場已經被海水淹了，水最深時超過一米，「往年漲潮引起的海水倒灌，停車場積水深度也就到膝蓋」。

針對這次多地出現海水倒灌現象，中國中央氣象台專家分析指與天文大潮有關。天文大潮通常在農曆的滿月和新月期間出現，因為這時太陽和月亮的引潮力最大，導致海水水位升高。遼寧省海洋預警監測中心發布藍色警報，提醒民眾注意大浪。

民宿

上一則

推進「習石會」？ 王毅通話日國安局長

下一則

解決4年軍事對峙？中印達成邊境巡邏協議

延伸閱讀

中國多地因天文大潮海水倒灌 居民稱數十年未曾見

中國多地因天文大潮海水倒灌 居民稱數十年未曾見
遼寧5歲女童驚人「爆炸頭」 媽媽：祖上5輩沒有這髮型

遼寧5歲女童驚人「爆炸頭」 媽媽：祖上5輩沒有這髮型
遼寧、山東艦雙航母三亞會師 料碼頭合練

遼寧、山東艦雙航母三亞會師 料碼頭合練
颱風山陀兒又近似滯留 3日早上將登陸台灣西南部

颱風山陀兒又近似滯留 3日早上將登陸台灣西南部

熱門新聞

年輕人「將行李穿在身上」。（取材自中新經緯／皮皮供圖）

中國年輕人搭廉航 流行將「行李穿身上」 行李箱少了四、五斤

2024-10-18 06:30
現任北京大學光華管理學院金融學的美籍教授佩蒂斯（前左）在北京地鐵遭到一名中國男子（前右）挑釁，佩蒂斯隨後起身將對方暴打一頓。（取自X影片）

北京男地鐵上挑釁美籍北大教授 反遭「上勾拳」暴打一頓

2024-10-18 00:30
受中國消費者需求低迷影響，LVMH的產品銷售下滑。圖為北京一處購物中心內的LV專賣店。（路透）

中國奢侈品市場變化 敲響警鐘

2024-10-20 10:40
Rick Owens(左)與Michele Lamy及Fecal Matter品牌的兩位創辦人一起參觀紫禁城，卻遭到警衛驅離。(取材自Instagram)

衣容不整？美名設計師遊故宮被趕 警衛：換普通服裝再來

2024-10-18 07:30
吉林長春一名24歲男子，多次從高空向下投擲物品，並因此造成一死一傷，遭判處死刑立即執行。（圖／取自觀察者網）

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

2024-10-21 14:56
9月27日，廣東拱北海關查獲一男子身上藏20萬美元現鈔出境。（取材自中國海關總署微信公眾號）

急著把錢帶走？中國又查獲攜帶巨額現鈔闖關出境

2024-10-20 03:50

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行