遼冀津閩魯等多省海水倒灌入屋 「數十年未見」 車輛滅頂

遼寧遼東灣的盤錦二界溝沿海部分街道遭遇海水倒灌。（取材自央廣網/受訪者供圖）

受風暴潮及天文大潮影響，遼寧、河北、天津、福建、山東等地近日突然出現海水倒灌現象，有民眾睡得正香卻發現「鬼潮」湧入家中，多處部分住宅、車輛被淹，部分地區短暫停電，嘴東碼頭全被淹沒。民眾表示潮水之大出乎預料，「數十年沒見過」，所幸暫未傳出傷亡。

綜合央廣網、極目新聞等媒體報導，環渤海多地21日出現嚴重海水倒灌，在盤錦市遼東灣新區二界溝海邊開飯店的王老闆表示，當天早上6時左右他還在睡夢中，突然被東西掉落的聲音驚醒，下了床卻一腳踩在水裡。王老闆回憶，「那門都推不開，屋裡頭跟外邊落差有20厘米，根本推不動。半個小時屋裡的水就有半米多深了。」心有餘悸的他表示，「幾十年了都沒見過這樣的潮水」。

當天，位於遼寧遼東灣的盤錦、營口等地，都出現了海水倒灌現象。奔湧上岸的海水在岸邊、街道和養殖池一掃而過，從網友發布的視頻更可看到，有人甚至爬上了屋頂。王老闆飯店裡所有電器設備和冰櫃裡價值萬餘元的食材全部報廢，停在門前的一台寶馬車和一台皮卡也遭海水浸泡，損失在15萬元以上，「這些年打工攢那點錢一下全沒有了，真的是欲哭無淚。」

一家旅館的經營者損失也不小，一樓七個房間都被海水淹了，水深沒過床頂。院裡的五台車也都被海水淹沒，水深能到車門把手。

除盤錦外，遼寧省營口市、大連市、錦州市、葫蘆島市，以及河北省唐山市、天津市濱海新區等地，也都出現了不同程度的海水倒灌現象，街道海水深及成人腰部。有民眾甚至要爬上屋頂，消防出動橡皮艇搜尋被困人員。

來自營口市蓋州市的董先生說，他經營的民宿 離海邊較近，早上7時多出門，發現家門口的停車場已經被海水淹了，水最深時超過一米，「往年漲潮引起的海水倒灌，停車場積水深度也就到膝蓋」。

針對這次多地出現海水倒灌現象，中國中央氣象台專家分析指與天文大潮有關。天文大潮通常在農曆的滿月和新月期間出現，因為這時太陽和月亮的引潮力最大，導致海水水位升高。遼寧省海洋預警監測中心發布藍色警報，提醒民眾注意大浪。