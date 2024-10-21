不算烈士？ 江西鄉長因公遇刺 家屬爭權益逾月未葬

家屬指況海涓因制止行凶喪命，卻未獲認定為烈士。 （取材自微博）

江西省吉安市安福縣山莊鄉鄉長況海涓日前下鄉工作時，因制止村民行凶反被刺死，家屬表示，事發月餘况還未獲當地政府認定為烈士，因此遺體至今未安葬。消息經報導後，安福縣官方20日發布公告稱況海涓傷重不治，疑兇已抓捕歸案，已按相關程序認定況海涓因公犧牲，並開展善後工作。

極目新聞報導，家屬反映，況海涓一個多月前到新背村與鄉、村幹部商量新農村建設事宜時，在制止村民行凶的過程中被刺傷，導致大出血，在醫院搶救8天後離世。

況海涓家屬表示，「他拿的是一把拖把，可還是被村民刺傷導致大出血，送到安福縣城的醫院時已經沒有了心跳，之後全靠各種機器維持，還轉到南昌的醫院救治，但最後仍不治離世。」事發至今，當地政府還未認定況海涓是殉職的烈士，因此其遺體一直還存放在安福縣殯儀館，沒有安葬。

報導稱，嫌犯賀男（56歲）是山莊鄉新背村村民，未婚，性格孤僻，當天早晨在家飲過酒。賀男對其房前村莊路面勘察標記有疑問，在勘察組成員向其溝通解釋過程中，突然掏出刀具襲擊，造成2名勘察組成員受傷；況海涓上前制止賀男時不幸被刺傷，送醫不治。

報導指出，案件發生後，安福縣迅速反應，全力展開抓捕，已將犯罪嫌疑人賀某某抓捕歸案。目前，案件正在依法辦理中。同時，已按相關程序認定況海涓同志 因公犧牲，並對家屬表示深切關懷和慰問。