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為了訛錢 貴州父將3歲女拋向大貨車…被輾亡

中國新聞組／北京21日電
貴州狠父為訛錢，竟將3歲女兒拋向行駛中的大貨車致死，圖為事發當時。（視頻截圖）
貴州狠父為訛錢，竟將3歲女兒拋向行駛中的大貨車致死，圖為事發當時。（視頻截圖）

貴州省六盤水木果鎮村民王長保心生惡念，為訛錢將3歲親生女兒拋向大貨車，導致女童當場被貨車輾壓身亡，王長保日前已被執行死刑；儘管距離案發已過去一年半，說到這起悲劇，案發地附近商戶仍然記憶猶新，指現場十分慘烈，不忍直視。

大皖新聞報導，2023年1月11日，41歲的王長保故意製造交通事故向貨車司機訛詐錢財，當天他帶著3歲女兒來到大河鎮的一處公路，牽著女兒的手橫穿公路，之後將女兒拋甩向行駛中的大貨車，女兒被貨車輾壓當場死亡。

「他（王長保）本人已經死了，不要說別人，就是一個村的鄰居，都沒辦法理解他做的這件事。」與王長保同村同組的村民羅先生說起此事仍唏噓不已。

據報導，羅先生表示，王長保有兩個弟弟。早年間，他二弟在磚廠打工時發生意外身故，之後，未成家的王長保與二弟媳婦結婚，在二弟媳婦與弟弟育有兩個孩子的基礎上，他們又生育了三個孩子。

羅先生說：「王長保外表老實、不喝酒，但是喜歡賭博，賭輸了就回家找老婆要錢，不給錢就家暴，後來他老婆就跟他離婚了，帶著兩個較大的孩子離開了家。王長保沒有什麽手藝，也沒有固定工作，靠外出打零工為生，在與老婆離婚後想出了歪點子，做出這種喪盡天良的事。」

案發後，六盤水市中級人民法院以故意殺人罪判處罪犯王長保死刑，剝奪政治權利終身。宣判後，王長保提出上訴，經貴州省高級人民法院依法審理裁定駁回上訴，維持原判。

六盤水市中級人民法院。（取材自微博）
六盤水市中級人民法院。（取材自微博）

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