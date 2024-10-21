武漢「灰車俠」 果斷攔停失控汽車 身分揭曉是民警
武漢市20日下午發生一場驚險的交通意外。東湖高新區光谷大道高架一處下橋匝道，一名駕駛突發疾病，駕著新能源汽車蹭著護欄向下行駛；這時一輛車牌「鄂A6PZ19」的灰色越野車直接右轉將失控的汽車攔停，化解危機。
極目新聞報導，這位在網上被暱稱為「灰車俠」的駕駛叫沈鵬，是武漢市公安局青山區分局民警。
沈鵬說，他當時正好駕駛私家車路過，加速靠近失控汽車發現駕駛腦袋後仰、雙手下垂，意識到駕駛是突發疾病了，於是果斷駕車將失控汽車攔停。
「下面就是主幹道，如果失控汽車繼續行駛，很可能會撞向行人或車輛。群眾有危險，我們公安民警必須挺身而出。」沈鵬說。
目擊者劉新與妻子李女士稱，這輛新能源汽車突然加速衝向下橋匝道的右側護欄，接著就緊貼著右側護欄向下行駛。「我老公趕緊煞車，我嚇了一大跳。」李女士說。
劉新稱，新能源汽車上被攔停後，上前查看該車駕駛似乎失去了意識，兩眼睜開、腦袋後仰、雙手下垂，腳還僵硬地踩著油門，而灰色越野車車主冷靜報警。
「灰車駕駛太勇敢了，他十分果斷，我們非常敬佩他。」李女士說。
獲救新能源汽車的駕駛家屬趙女說，丈夫患高血壓、糖尿病，當時丈夫獨自駕車沒多久就失去意識，因及時送醫救治，目前已回家休養。「我看了灰車駕駛救助我丈夫的視頻，我非常感謝他。如果不是他，我都不知道後果會怎麽樣。」趙女激動地說。
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