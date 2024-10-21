我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

武漢「灰車俠」 果斷攔停失控汽車 身分揭曉是民警

中國新聞組／綜合報導
灰色越野車逼停失控汽車。（取材自微信）
灰色越野車逼停失控汽車。（取材自微信）

武漢市20日下午發生一場驚險的交通意外。東湖高新區光谷大道高架一處下橋匝道，一名駕駛突發疾病，駕著新能源汽車蹭著護欄向下行駛；這時一輛車牌「鄂A6PZ19」的灰色越野車直接右轉將失控的汽車攔停，化解危機。

極目新聞報導，這位在網上被暱稱為「灰車俠」的駕駛叫沈鵬，是武漢市公安局青山區分局民警。

沈鵬說，他當時正好駕駛私家車路過，加速靠近失控汽車發現駕駛腦袋後仰、雙手下垂，意識到駕駛是突發疾病了，於是果斷駕車將失控汽車攔停。

「下面就是主幹道，如果失控汽車繼續行駛，很可能會撞向行人或車輛。群眾有危險，我們公安民警必須挺身而出。」沈鵬說。

目擊者劉新與妻子李女士稱，這輛新能源汽車突然加速衝向下橋匝道的右側護欄，接著就緊貼著右側護欄向下行駛。「我老公趕緊煞車，我嚇了一大跳。」李女士說。

劉新稱，新能源汽車上被攔停後，上前查看該車駕駛似乎失去了意識，兩眼睜開、腦袋後仰、雙手下垂，腳還僵硬地踩著油門，而灰色越野車車主冷靜報警。

失控的汽車。（取材自微信）
失控的汽車。（取材自微信）

「灰車駕駛太勇敢了，他十分果斷，我們非常敬佩他。」李女士說。

獲救新能源汽車的駕駛家屬趙女說，丈夫患高血壓、糖尿病，當時丈夫獨自駕車沒多久就失去意識，因及時送醫救治，目前已回家休養。「我看了灰車駕駛救助我丈夫的視頻，我非常感謝他。如果不是他，我都不知道後果會怎麽樣。」趙女激動地說。

武漢 自駕車 高血壓

上一則

不算烈士？ 江西鄉長因公遇刺 家屬爭權益逾月未葬

下一則

千萬粉絲網紅「夏寧」涉賭 金額高達1900萬人民幣

延伸閱讀

廣交會亮點 新能源車加速出海

廣交會亮點 新能源車加速出海
背靠長江存儲 這家武漢晶片獨角獸擬募資7億美元

背靠長江存儲 這家武漢晶片獨角獸擬募資7億美元
武漢女網／北京剛奪亞軍 詹皓晴女雙晉16強

武漢女網／北京剛奪亞軍 詹皓晴女雙晉16強
武漢到南京 長江遊輪重啟旅遊航線 體驗文化慢生活

武漢到南京 長江遊輪重啟旅遊航線 體驗文化慢生活

熱門新聞

年輕人「將行李穿在身上」。（取材自中新經緯／皮皮供圖）

中國年輕人搭廉航 流行將「行李穿身上」 行李箱少了四、五斤

2024-10-18 06:30
現任北京大學光華管理學院金融學的美籍教授佩蒂斯（前左）在北京地鐵遭到一名中國男子（前右）挑釁，佩蒂斯隨後起身將對方暴打一頓。（取自X影片）

北京男地鐵上挑釁美籍北大教授 反遭「上勾拳」暴打一頓

2024-10-18 00:30
受中國消費者需求低迷影響，LVMH的產品銷售下滑。圖為北京一處購物中心內的LV專賣店。（路透）

中國奢侈品市場變化 敲響警鐘

2024-10-20 10:40
Rick Owens(左)與Michele Lamy及Fecal Matter品牌的兩位創辦人一起參觀紫禁城，卻遭到警衛驅離。(取材自Instagram)

衣容不整？美名設計師遊故宮被趕 警衛：換普通服裝再來

2024-10-18 07:30
吉林長春一名24歲男子，多次從高空向下投擲物品，並因此造成一死一傷，遭判處死刑立即執行。（圖／取自觀察者網）

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

2024-10-21 14:56
9月27日，廣東拱北海關查獲一男子身上藏20萬美元現鈔出境。（取材自中國海關總署微信公眾號）

急著把錢帶走？中國又查獲攜帶巨額現鈔闖關出境

2024-10-20 03:50

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行