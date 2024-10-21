千萬粉絲網紅「夏寧」涉賭 金額高達1900萬人民幣

夏寧。(視頻截圖)

在短影音平台擁有2000萬粉絲、「太原老葛」旗下網紅直播主夏寧等人，遭舉報涉嫌組織並參與賭博活動。據悉，涉案金額高達1900萬元人民幣（約267萬美元）。

紅星新聞報導，在山東威海做生意的周勝輝舉報夏寧、浩南、月亮哥、劉二狗等多名網紅，曾組織並參與賭博。

周勝輝表示，自己此前在聯繫直播帶貨業務時認識了夏寧等人，「他們是通過線上的方式操作，參與的人90%都是各地的網紅或主播，組織大家進來的人最後會從贏家那裡抽到5%的提成，有時候兩天的賭博資金就有1900萬(人民幣，下同)。」

周勝輝表示，他經常聽見夏寧等網紅一起聊起和賭博有關話題，「夏寧經常說自己哪天又輸了100多萬，然後他還經常去澳門 等地的賭場，我還曾幫他團隊的其他人買過去澳門的機票。」後來，夏寧開始邀請他一起參與線上賭博。

夏寧等人是通過一個手機App 賭博，該App只能通過好友推薦鏈接下載。礙於生意合作，周勝輝也進過幾次由夏寧組織的賭博群，但沒有參與賭博。

周勝輝說，自己找夏寧等人合作，前後一共花費超800萬元，其中有一半以上是借款或貸款 。來夏寧及其團隊成員幫周勝輝進行了多場直播，數據一度顯示成交3700多萬元，但後續出現比較大比例的退單，最終成交只有900多萬元，除去產品成本，與其800萬元支出相差甚遠，導致公司資金鏈斷裂，企業已倒閉，目前他也失去了經濟來源。

他認為夏寧實際銷售業績遠沒有承諾的那麽高，其涉及欺詐，於是連同賭博情況一併報警。

每日經濟新聞報導，夏寧等人是「太原老葛」團隊旗下公司主播。「太原老葛」在快手平台擁有超8000萬粉絲。