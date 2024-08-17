太扯…四川賊偷走「水泥路面」變賣 網傻眼：有賺嗎？

四川南充嘉陵區一段水泥路面被人偷走，只留下一條空白的土路基。（取材自南充政法微信公眾號）

部分金屬建材因可拆解販售，成為不肖歹徒覬覦的目標，但四川卻傳出有人偷走「水泥路面」變賣案件，讓當地警方與村民都十分驚訝，也引發網路熱議。

南充政法報導，四川南充嘉陵區一個村莊的村民一大早發現村子旁的一整條水泥公路的路面不見了，地上只剩下黃禿禿的碎石與泥土，於是通知警方到場。

四川南充嘉陵區一段水泥路面被人偷走，只留下一條空白的土路基。（取材自南充政法微信公眾號）

嘉陵區分局刑偵大隊接到報警後趕至現場，發現現場一片狼藉，水泥路面已經不見了，只留下一條空白的土路基。

民警調查後發現，該村村民已整體搬遷，該路段平時也鮮有人煙，於是擴大排查範圍，發現有貨車在案發地附近出沒，循線逮捕了涉案的張姓嫌疑人。

涉嫌偷走水泥路面的張姓嫌犯（中）已被嘉陵公安依法刑事拘留。（取材自南充政法微信公眾號）

張姓嫌犯落網後坦承偷走水泥路面，他稱因為該村子已搬遷，附近道路疑似無人管理，便動起了歪心思。他說，他謊稱自己已辦理該路段水泥路面的銷售手續，聯合他人將其破拆並出售。目前張姓嫌犯已被嘉陵公安依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

案件曝光後，網民紛紛留言稱奇，「人才啊！」、「偷路頭一次聽說」、「說出來我都不信，偷路面那點建渣賣錢？夠不夠破除的費用？」、「只有修路做好事的，哪有斷路做壞事的？」