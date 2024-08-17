封乳也沒用？ 杭州露胸老闆娘暴紅後哭訴被騷擾 店關門了

超市老闆娘每天穿細肩帶低胸洋裝。（視頻截圖）

因被舉報「穿著暴露」暴紅的杭州超市老闆娘事件，據報導其視頻帳號一夜漲粉60多萬，不過疑當事女子在社交平台上哭訴，現在每天都有許多人堵在超市門口圍觀、拍她的視頻上傳，已對她生活造成騷擾，還有人出手攻擊她「打到出血」，店也關門了。老闆娘發聲今再衝上熱搜第一，不少網友從支持她穿衣自由轉為嘲諷：「妳本來目的不就是想火嗎？」，「自找的」。

綜合九派新聞、四川觀察報導，據網友發布視頻，這位超市老闆娘每天都會換一件細肩帶的低胸服裝，在超市裡接待顧客，引起周圍群眾注意，尤其吸引了一大批外賣小哥，紛紛要求跟她合影，也引來她穿著暴露是為吸引顧客上門的質疑，連警方都因接獲舉報上門關切她的穿著。

超市老闆娘每天穿細肩帶低胸洋裝。（視頻截圖）

不過這反而使得這位衣著清涼的老闆娘暴紅，連續兩天登頂微博 熱搜，一下子火爆全國。

不過，疑似這位老闆娘昨穿T恤、戴口罩 ，「封乳」在社交平台上發視頻哭訴稱，她的穿著被人偷拍並將視頻上傳至網路，已對她的日常生活造成影響，許多人聚集在超市門口圍觀、鬧事，不是狂拍她並上傳網路，就是對她言語侮辱，她認為自己遭到騷擾，與他們發生爭執後還被打了，目前超市已關門，說著說著老闆娘委屈地眼淚直掉。

穿著暴露的杭州超市老闆娘發聲：經常有人騷擾自己。（取材自微博）

視頻中，老闆娘下半身穿著短褲露出腿，在店門口邊講手機邊哭喊「那個男的打了我，那個男的把我血管打了出血了，你快回來啊！那些男的在欺負我，我被打到出血了，快回來啊」，而此時現場有多名男子在超市店門外拿手機對著她拍攝，後來有2名員警到場，其他人才離開。

對於老闆娘的清涼穿著，超市轄區派出所稱，老闆娘並無違法行為，民警沒有權限管理，但會持續關注。當事老闆娘則說，拍攝者未經她同意拍攝還傳播到公共平台，她感到生氣，「不要隨便拍攝，侵犯隱私肖像」。

超市老闆娘穿T恤戴口罩發視頻哭訴暴紅後被騷擾。（視頻截圖）

網上流傳整改後的老闆娘穿著。（視頻截圖）

該超市附近商家具稱這家超市仍在營業，因為此事有許多騷擾電話打來。

消息再度衝上熱搜，網友紛紛留言：「她本身目的不就是想火嗎？這不就火了嗎？又不願意火後的負面影響，天下哪有這麼好的事兒」，「自找的」，「哈哈，這次聲音和穿著怎麼正常了，明顯就是擦邊想出名」，「她的目的達到了」，「報警把那些流氓抓了，然後可以考慮開直播帶貨」，「宇宙盡頭是帶貨，走著瞧」。也有網友為她的穿衣自由抱不平，但較昨天已少了很多。