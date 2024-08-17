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美游泳運動員「紫薯臉」被P白？中官媒與美使館互槓 網群嘲

中國新聞組／北京17日電
中國官媒發布的對比照片。（取材自微博）
中國官媒發布的對比照片。（取材自微博）

美國游泳運動員在巴黎奧運賽後「紫薯臉」演變成中國官媒和美國駐華大使館互槓。美駐華大使館14日在其官微發布慶祝美國游泳隊優異成績照片，環球時報質疑照片「被調色」，美駐華大使館否認調色並指已聯繫環時撤下該不實報導，隨即遭環時「打臉」稱該報導並未下架還置頂。一來一往看得中國網民超嗨，湧進美駐華使館評論區洗版「紫薯照」諷其P圖還涉製造假新聞。

據文匯網報導，巴黎奧運期間，多位美國游泳運動員在比賽結束後臉部呈現出異常的紫紅色，迅速成為社交媒體和新聞界關注的焦點。中國多家媒體及網民也紛紛質疑並稱其「紫薯臉」是疑涉藥物的反應。

14日，美國駐華大使館在其官方社交媒體平台發布了一系列慶祝美國游泳隊取得優異成績的照片，引發其為美化形象而對運動員臉部顏色調色的質疑。而針對「紫薯臉事件」，環球時報英文版9日刊發報導，提出網民對照片真實性和運動員表現透明度的質疑。

16日，美國駐華大使館在其微博帳號發表聲明，聲稱其未對圖片進行篡改或調色處理，並宣稱其就此「聯絡了環球時報英文版，該文章現已被撤下」。不過，美國駐華大使館發布聲明稱「文章下架」，被環球時報官微與環球時報英文版官微同步反擊，並未刪除報導，並附上相關鏈接。

同時，環球時報在此條內容在微博置頂：「@環球時報-英文版：環球時報英文版的報導在這裡。」網民紛紛熱議，「美國駐華大使館真是被光速『打臉』」，並指責美國駐華大使館「不實報導已撤下」內容才是「不實報導」，要求美國駐華大使館下架「不實報導」。

微博大V「戴雨瀟」為美國駐華大使館社交媒體添加「微博附註」，指出「環球時報的這篇英文報導從未『被撤下』。一直可以正常訪問」。也有大V與網友自發設置話題「環球時報英文版的報導在這裡」，網民紛紛聲討美國駐華大使館不實報導，並在其評論區貼出大量「紫薯臉」照片洗版，批美國駐華大使館兩度造假。美國駐華大使館尚未對此回應。

環時報導與美國駐華大使館發布的照片。（取材自微博）
環時報導與美國駐華大使館發布的照片。（取材自微博）

大使館 微博 巴黎奧運

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