廣東保安打赤膊穿內褲給總經理開門被炒 法院：公司要賠錢

示意圖。（取材自上觀新聞）

廣東一名男保安值夜班時，打赤膊只穿內褲，被總經理等一行人撞個正著，第二天被以「損害公司形象及名譽」為由開除。保安申請勞動仲裁，要求公司支付賠償金和代通知金42000元（人民幣，下同），經仲裁委、一審及二審法院審理，二審最終判決認為，公司未能舉證證明員工知曉公司的規章制度，是違法解除，判決應支付楊某賠償金39200元。

據上觀新聞報導，楊某於2008年9月25日入職廣東某公司擔任保安，於2009年10月27日正式簽訂勞動合同。2015年5月14日22時，楊某在上班時間赤身裸體只穿內褲在門衛室值班，給公司總經理等人開門。

第二天，公司向楊某發出「解除勞動合同通知書」，稱其已多次受到公司的警告，再次違反公司的「保安管理制度」規定：「工作期間不注意個人及公司形象赤身裸體，給公司形象及名譽帶來損害的，公司可給予開除出廠」，因此對其作出無償解除勞動合同決定。

楊某表示自己並不知曉「保安管理制度」，公司是違法解除，遂申請勞動仲裁，要求公司支付賠償金和代通知金42000元。仲裁委判決，公司應支付楊某賠償金39200元。公司不服上訴。法院判決指出，公司未能舉證證明員工知曉公司的規章制度，是違法解除。

一審在審理中，公司提供辭退處罰通知、辭退處罰通知公告照片、員工違紀犯規處罰單、3個證人證人證言（證人出庭作證）、保安管理制度予以證明楊某違反公司規章制度。但由於處罰通知沒有楊某簽名或簽收、公司也不能提供張貼照片的原始載體或其它證據佐證張貼時間是2015年5月15日等理由，法官對對保安管理制度不予采信，認定公司無故解除與楊某的勞動關係，應支付楊某違法解除勞動關係賠償金。

楊某收到仲裁裁決書後沒有起訴，視為服裁，公司應支付楊某賠償金39200元（2800元×7個月×200%）。公司仍不服，繼續上訴。

二審法院認為，處罰單均依據「獎懲管理制度」的有關規定作出，並未出現過「保安管理制度」的字樣。公司未提供其他證據證明「保安管理制度」是該公司的規章制度並已向員工公示、告知，一審判決認定事實清楚，適用法律正確，應予維持，予以駁回。本判決為終審判決。