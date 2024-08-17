福建男「翻牆」上網 4年後被罰 網質疑：警察怕甚麼

圖為翻牆上網示意圖。(路透)

中國福建一男子因4年前「翻牆」瀏覽境外網站，日前被行政處罰。通報未交代其瀏覽網站的內容，但網警提醒，只要有「翻牆」行為，不管目的是甚麼都違法。網友則紛紛質疑「到底怕啥」。

河北省委轄下新媒體長城網16日發布來自寧德網警的消息。福建省寧德市壽寧縣公安局網安大隊7日聯合國 保大隊，查處一起「擅自接入非法信道（頻道）進行國際聯網、瀏覽境外媒體資訊、不利於國家安全的行政案件」，抓獲違法行為人龔某某，「斬斷了境外不實資訊倒灌國內的通路」。

通報說，今年7月初，民警在日常工作中發現龔某某在2020年有非法瀏覽境外網站的行為，掌握情況後，將其傳喚至公安局接受調查。經查，龔某某確有通過「翻牆」軟體（VPN，虛擬專用網路）非法瀏覽境外網站及訊息的行為，公安局對其處以行政處罰。

根據中國「計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定」，電腦訊息網絡直接進行國際聯網，必須使用郵電部國家公用電訊網提供的國際出入口頻道。任何人不得自行建立或使用其他頻道進行國際聯網。如違反規定，可被罰人民幣1.5萬元以下的罰款。

通報未交代龔某某瀏覽了甚麼網站及內容，但寧德網警提醒說，只要有過「翻牆」行為，不管目的是甚麼，甚至是甚麼都沒瀏覽，只要「翻牆」就違法；並稱「如果突破訊息關防，就相當於不加任何保護置身於病毒叢生的環境，極易受到不良訊息的侵蝕影響」。

有網友質疑，這個事件在當事人行為發生後4年才被發現並處罰，如果按照「治安管理處罰法」，6個月內沒有被公安機關發現就不再處罰；如果依據「行政處罰法」，違法行為在2年內未被發現的，不再給予行政處罰；涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害後果的，上述期限延長至5年。他認為有追訴期失效的問題。

更多人則認為翻牆管制荒謬。一些網友在這則新聞下方留言表示：「孩子暑假回國寫畢業論文，導師發來一堆參考材料在谷歌雲盤（雲端 硬碟），不翻牆咋辦？」「我能不能這樣理解：幾年前瀏覽了國外資訊，就是違法？如果是這樣的話，出國人員在國外瀏覽國外資訊，回國後是不是也違法？」

還有網友說：「到底是誰在害怕？到底是誰把這視為洪水 猛獸？」或語帶諷刺表示：「羊圈里最安全！別問為啥！牧羊人告訴你多少次了：因為外面有狼！要聽話！不聽話就欠收拾！」