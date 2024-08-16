搞丟12.5億元人民幣 中國私募基金暴雷 投行、銀行互推責

長安銀行。(取材自每日經濟新聞)

陽光私募傳出爆雷。優策投資 自2019年起將旗下三個陽光私募基金產品募資存入長安銀行兩個支行專戶，不料到了今年7月帳戶餘額僅剩8.6萬元（人民幣，下同，約1.2萬美元），有12.52億元（約1.75億美元）存款不翼而飛，且有不少被轉出到三家外部公司，託管券商也未發現異常。對於巨額資金幾乎清零，優策投資和長安銀行均稱不知情，互控責任在對方。目前司法機關已介入。

據每日經濟新聞報導，秀實投資一名管理層人士劉強（化名）7月時爆料稱，從2019年2月19日開始，有投資者購買了優策投資三項低風險的現金管理類陽光私募基金產品：「優策月月盈3號」、「優策長實」、「優策長秀」，但「我們客戶投資的私募基金，存放在銀行裡的錢沒了」。

報導指，優策投資與長安銀行簽訂「協議存款合同」，將上述三個產品2019年4月至2023年5月的募資，存入長安銀行位於陝西省寶雞市的金陵支行與科技支行的私募基金專戶。根據這三項產品2023年的年報，銀行協議存款合計金額達12.52億元。但到了今年7月3日，有投資者發現「帳戶餘額明細表」未如期公布，而在長安銀行列印的帳戶流水憑證顯示，協議存款僅剩下8.6萬元。

列印時間為今年6月28日的客戶存款帳戶清單。(取材自每日經濟新聞)

優策投資7月10日宣布暫停上述三項基金的申贖業務，並稱長安銀行私募專戶違反規定開立網銀，導致基金專屬協議存款帳戶資金被轉出。根據優策投資出示的律師函，上述基金統計的存款總額為13.2億元。

報導稱，銀行帳戶流水憑證顯示，基金投資帳戶在2019年3月到2024年6月21日期間，合計向存款帳戶匯入61.6億元，又從存款帳戶轉出到基金投資帳戶合計51.67億元，中間出現9.93億元的差額。追查金流發現，三個存款帳戶還曾向三家外部投資公司轉過款。但根據合同，長安銀行向優策投資支付的本金和利息等，不得劃入其他帳戶。

負責管理優策投資私募產品的興業證券 內部人士表示，他們沒有發現異常，但優策投資作為基金管理人，沒有依照合同執行，在投資時將錢轉到銀行的存款帳戶，而這些存款帳戶不屬於託管券商控制體系，已經向上級監管部門報告。

對於優策投資指控銀行帳戶餘額僅剩8.6萬元，長安銀行內部人士表示，「他們提供的東西跟流水憑證都不一致，你想那個東西到底是真的還假的？」至於開通網銀的指控，長安銀行則指是優策投資申請的，當時還簽了補充協議，並強調雙方每個月都會對帳，已將相關資料提交司法機關。