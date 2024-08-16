11匪闖中企在非洲礦場 搶走12kg黃金

中國A股上市公司曉程科技在非洲的礦場4月時遭歹徒搶劫。(取材自每日經濟新聞)

中國A股上市公司曉程科技日前發表2024年半年度報告，提到迦納子公司「黃金被盜搶案」的最新進展。該子公司今年4月遭武裝攻擊，11名蒙面歹徒搶走約12公斤的黃金，損失高達90萬美元。曉程科技表示，目前已關押了五、六名嫌犯，其餘共犯與黃金下落仍在調查。

紅星新聞報導，曉程科技位於迦納的子公司阿克羅馬黃金公司(Akroma Gold Company)今年4月18日遭11名手持武器的蒙面歹徒襲擊，嫌犯當天凌晨5時許闖入該公司礦區，並制伏安保人員，搶走12公斤的黃金。曉程科技稱，被偷的黃金原本預定在當天出口銷售，劫案造成「直接經濟損失約90萬美元」。

曉程科技日前發布的2024年半年度報告中指出，阿克羅馬礦區已恢復運作，並加強安保措施，公司也已向當地警方報案，同時向中國大使館 及警察總署、國土安全局申訴。

中國A股上市公司曉程科技。(取材自微博)

曉程科技在回應每日經濟新聞詢問「公司是否進行過自查」時表示，「都是查過的，當地警方也一直在配合我們去調查，繼續去抓還沒有抓到的那些嫌疑人」。

公開資料顯示，曉程科技主要業務為黃金開採、銷售，占公司超過八成營收，其他還有經營太陽能發電業務和集成電路設計業務，在迦納擁有三座金礦，已探明黃金儲量合計54.8噸。本次被搶劫的阿克羅馬礦場在2023年出礦總量約15萬噸。