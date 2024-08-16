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1家3口在微信群吵架 446人看他們互罵1小時…最後竟被行拘

中國新聞組／北京16日電
涉案人被行拘。(視頻截圖)
涉案人被行拘。(視頻截圖)

山東濟南一家三口日前發生口角，但他們不在家裡吵架，而是在村裡有446名成員的微信群裡開罵，三人互噴侮辱字眼，村民試圖勸架也無用，這一家人就在深夜10時許在群組裡互罵了一個小時，罵累了才停下來。事後，在民警與村幹部介入後一家三口和解，但仍被當地公安行政拘留，引發網民嘲諷「這種都要拘留？」、「家暴沒見你速速拘留」。

齊魯晚報報導，事發於濟南市天橋區的某個村居裡，那天晚上10時30分，村民的微信群突然訊息聲大響，不少村民本以為發生了什麼大事，打開手機一看卻是崔某、周某宇和周某凱一家三人的滿屏汙言穢語。三人因為家庭糾紛，在群組裡吵起來，不少村民出面「止戰」，但三人仍繼續吵了一個多小時，才停下來。

一家三口深夜在446人微信群互罵1小時。(取材自微博)
一家三口深夜在446人微信群互罵1小時。(取材自微博)

事後，在民警和村居幹部的共同調解下，一家三口互相道歉和解，但仍被濟南市公安局天橋區公安分局依法行政拘留。

新聞一出，「一家三口深夜在446人群互罵1小時」的關鍵字在微博上引發熱議，閱讀量高達9798.9萬。有些網民無法理解為何這一家人不自己另外開群吵架，但更多網民質疑公安行拘的合理性，嘲諷家暴案件的加害者都不見得這麼快被拘留，「家暴沒見你速速拘留」、「他們不能互相寫諒解書嗎？畢竟家暴諒解了都不用蹲局子」、「這時候不說家事了？家暴有這麼迅速？」

也有人驚訝於在群裡吵架也會被拘留，「這種都要拘留？震驚了」、「這個社會愈來愈離譜了，那以後要是跟別人在群組裡吵個架都要擔心拘留」。

家暴 微信 微博

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