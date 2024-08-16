中寵物網紅人設大翻車 被爆流浪貓用買的、霸占親戚死亡賠償金

網紅「我養了十六隻貓」的貓被爆根本不是流浪貓，是買不法繁殖的貓再擺拍的。(取材自小紅書)

中國寵物 網紅「我養了十六隻貓」時常在抖音、小紅書 分享救助了16隻浪貓後，牠們在家中院子生活的影片，獲得許多網友喜歡，沒想到遭踢爆她看起來「歲月靜好」的日常，竟全是演的，堂妹、鄰居紛紛指控她霸占親戚的死亡賠償金，且貓是透過不法繁殖買來的，假裝在路上撿到、擺拍。

「我養了十六隻貓」遭指控一家人8年前霸佔叔叔意外身故的死亡賠償金約台幣900多萬，稱要幫年幼的堂弟妹「暫為代管」，結果等堂弟妹長大要討回時，「我養了十六隻貓」的父親一再推託、羞辱對方，更表示拿賠償金去投資 了，因虧損沒錢還，去年堂弟妹告侵佔，法院判「我養了十六隻貓」一家要歸還賠償金，但卻一直到現在都未還錢。

「我養了十六隻貓」一開始還拍攝影片反擊，表示自己和父親關係不好，還洩漏堂妹個資，就是未正面回答為何不還錢。堂妹出示法院判決書、對話紀錄截圖，證明對方坦承欠他們錢，加上又有鄰居跳出來指控她救浪貓人設都是假的，證據鑿鑿，讓網友瞬間群起激憤，一面倒要網紅出來面對還錢、說清楚買貓假裝救浪貓一事，沒想到「我養了十六隻貓」開始刪除留言，關閉評論功能，人設大崩塌。