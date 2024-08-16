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男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了

中國新聞組／北京16日電
超市老闆娘展現傲人身材。（取材自微博）
超市老闆娘展現傲人身材。（取材自微博）

浙江省杭州市某小區裡的一間超市近日遭檢舉，稱超市老闆娘穿著太暴露，不僅露出明顯乳溝，說話還「嗲聲嗲氣」，引來包括外送和快遞在內的大批男顧客上門，疑藉此吸引生意，還驚動警方上門調查。網友則為此吵翻，有人驚呼老闆娘「深不可測」，有人認為老闆娘有穿衣自由，更有網友直呼「連超市都這麼卷了」，「99％是女人舉報的」。

綜合海報新聞、星視頻報導，這家超市規模不大，裝潢樸素，近日卻生意爆火，尤其深受一些外賣小哥、快遞小哥和男顧客們的青睞。據網友發布視頻稱，原因是這家超市的老闆娘穿著太清涼，經常一件火辣吊帶裝，並不時擺出容易露出明顯乳溝的姿勢，和男顧客說話時還特別「嗲聲嗲氣」，讓男顧客們看得直呼「老闆娘妳這樣誰受得了啊」。

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杭州一超市老闆娘穿著清涼，吸引大批男顧客光臨。（取材自微博）
杭州一超市老闆娘穿著清涼，吸引大批男顧客光臨。（取材自微博）

多段視頻顯示，超市內擠滿男性顧客，老闆娘穿著清涼和男顧客談笑風生。另有一段視頻顯示，涉事超市疑遭人投訴警方上門調查。有網友稱該老闆娘被舉報衣著暴露目的是為吸引生意。

對此，超市所屬小區物業回應，已經與當事人進行了溝通，這是個人行為，小區也只能進行勸導與建議，不過警方已上門調查，公安機關已經介入調查此事。後續將繼續關注該女子的穿著，隨時跟進此事。

超市老闆娘的穿著疑遭人投訴。（取材自微博）
超市老闆娘的穿著疑遭人投訴。（取材自微博）

老闆娘衣著過於清涼被舉報相關話題昨天衝上微博熱搜，截至今天中午，閱讀量達1.1億。網友們對此意見不一，有人認為老闆娘的穿著的確有傷風化，應令其整改；也有不少網友認為這是老闆娘的穿衣自由，而且也沒露點，「不就是一件很正常的吊帶洋裝嗎？」。

網傳老闆娘被要求整改之後的穿著。（取材自微博）
網傳老闆娘被要求整改之後的穿著。（取材自微博）

有網友則分析，老闆娘被舉報大概率是競爭對手故意而為之，即生意太好招人嫉妒：「男的肯定不會檢舉，是誰檢舉的細品」，「99％是女人舉報的」，「便利商店西施」，「連超市都這麼卷了」。有律師則指老闆娘的行為看來沒有觸及到法律層面，但在一定程度上妨礙了公共秩序。

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