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江西14歲少女參加訓練營 疑遭教官性侵3次 報案後跳樓

中國新聞組╱北京15日電
江西一名14歲少女參加訓練營期間，疑遭教官王某3次性侵，回家後跳樓輕生。(取材自上游新聞)
江西一名14歲少女參加訓練營期間，疑遭教官王某3次性侵，回家後跳樓輕生。(取材自上游新聞)

江西一名14歲少女今年7月參加訓練營期間，疑遭教官3次性侵，向營內老師求助無果；訓練營結束後，情緒低落，行為反常；2日在家人的陪伴下到公安局報案，回家後把自己反鎖在房內；5日，突然在家人勸慰時奪門而出，從6樓跳下身亡。

上游新聞報導，陳蕓（化名）的女兒姜睿（化名）今年14歲。兩年前，女兒檢測出重度抑鬱。今年3月，陳蕓幫孩子在中考後報名訓練營，孩子很開心表示願意去，稱想鍛鍊一下自己的意志力。7月6日，姜睿到離家30公里外的全封閉訓練營，培訓體能訓練和感恩教育。

陳蕓說，起初在訓練營的家長群裡還能看到正常訓練的照片，後來經常晨跑看不到女兒，「我當時還詢問訓練營的負責人王某，他說我女兒不服管。」7月21日，陳蕓從訓練營的生活老師處了解到，姜睿來例假了。她對此非常不解，「孩子7月3日來的例假，為什麽半個月就再次來例假？我讓老師確認，老師說確實有血跡。」

結營後，陳蕓說，7月26日，女兒回家後行為反常，8月1日，陳蕓聯繫一同參加訓練營的朋友，聽另一個女孩說女兒遭遇了侵犯。該女孩說，「事發時她在女兒旁邊。」

「我沒想到，一個知名的訓練營竟會出現這樣惡性的事。」陳蕓說，女兒稱在7月11日至15日，3次遭遇王某侵犯，王某讓女兒吃避孕藥。7月17日前後，她先後嘗試逃出訓練營尋求報警，但被教官等人追回，還曾向生活老師講述遭遇，尋求幫助，但無果。

陳蕓說：「我7月22日前後，還曾詢問過生活老師，但對方完全隱瞞了女兒求助的事。」8月2日，陳蕓帶女兒前往安遠縣公安局刑警隊報案。8月4日，王某因涉嫌強姦姜睿被刑拘。

8月4日凌晨，姜睿在社交平台發了兩個「哭泣」的表情；8月5日下午2時，奶奶上樓勸女兒，她才哭出來。下午3時，姜睿突然奪門而出，從6樓跳下身亡。

民警告訴陳蕓，案子已提交到縣檢察院，檢方近日會做出是否批捕的決定。女兒曾求助生活老師但被拒絕一事，是否涉及共同犯罪，檢方會調查。

姜睿4日在社交平台發了兩個「哭泣」的表情。(取材自上游新聞)
姜睿4日在社交平台發了兩個「哭泣」的表情。(取材自上游新聞)

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