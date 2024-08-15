小孩鬧脾氣躺馬路上 母撒手離開…下一秒車輾頭 網友怒了

車輛朝躺在地上的孩子直接輾過去。（視頻截圖）

8月12日，廣東湛江有網友發布監控視頻爆料稱，一個小孩耍脾氣躺馬路車道上不起來，疑似其母的家長哄了多次不聽，氣得離開現場，隨後一輛車路過往孩童身上輾過去，這名母親才急忙跑回去抱住孩子。視頻引發網友眾怒，批小孩鬧脾氣難免，做母親的卻在大馬路上撒手不管，「把馬路當自己家客廳，這能當媽嗎？」

極目新聞報導，據這名網友發布的監控視頻爆料，畫面中，母親見小孩躺在馬路上不起來，氣得當場離開，離開前還和小孩擺擺手，好像在說「我走啦」。沒想到下一秒，就有一輛車駛過，當場朝小孩身上輾過去，從監控來看，輾壓部位接受小孩頭部。此時，母親才急忙跑過去抱住孩子。

孩子耍賴躺倒在地。（視頻截圖）

對此，網友們紛紛怒批：「小孩鬧脾氣難免，當下情緒不佳難免，但是那是在大馬路上，再怎麼生氣也不該撒手不管啊」，「想知道司機需要承擔多少責任？這位母親可以判定為危害公共安全罪嗎？」，「又一位把馬路當自己家客廳的家長，真是令人窒息的教育邏輯」，「這家長心真大，這不是玩命嘛」，「現在這大馬路上，不是來團練競技的就是來跟孩子鬥氣的」，「司機太倒楣了」，「任性的代價」。

媽媽離開，還對孩子擺擺手，此時車輛駛來。（視頻截圖） 事發後家長跑向孩子。（視頻截圖）

對此，紅星新聞引述廣東省湛江市公安局接線人員表示，湛江市確實有一起兒童遭汽車碾壓事故，發生於8月12日，事發後當事兒童被送往醫院，「據我所知沒有很大問題」。對於涉事司機、家長是否到案，以及警方如何認定雙方責任等，該工作人員表示具體情況還不清楚。