溫州餐廳消費上萬 摔斷1根筷子要賠100 店家：那是德國白瓷筷

斷掉的筷子。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

一名顧客反映其在浙江溫州一家餐廳就餐，一頓飯花了1萬多元（人民幣，下同），但在就餐過程中損壞了一根店家稱是德國 進口的白瓷筷子，要求賠償100元。這名顧客覺得不合理，還是賠付離開，但後來愈想愈氣，就向當地市監局投訴，目前已在調查中。網友們則嘲諷「德國人用瓷器做的筷子，你自己信嗎？」，「一家餐廳供應瓷筷子，這就是碰瓷」。

據極目新聞報導，這名顧客發到網上的現場視頻顯示，事發於8月10日晚間，他和同伴在浙江溫州的深海黑珍珠餐廳就餐，就餐過程中損壞了一根筷子，店裡一名工作人員表示，損壞的筷子是德國進口的白瓷筷子，買入時價格為158元，根據筷子成本價，要求他們賠償100元。

一名當事顧客表示，損壞的筷子是公筷，是不小心掉下摔斷的，並非故意損壞。用餐時，他們也沒看到桌子上有關於筷子價格或者需要小心使用的提示。

「如果知道是這麼貴的筷子，誰會故意損壞呢？我們肯定會小心使用，或讓店家直接拿走。」該顧客稱，當晚商家沒向他們出具這根筷子具體的賠付標準，只給出了11668元的帳單，其中包含損壞筷子的費用。最終，他們還是按照帳單結帳離開了。

該餐廳工作人員事後稱已將筷子賠款退還。對此該顧客表示，當時是他朋友結的帳，不過結帳後並沒收到這筆錢。「就算退回來我們也不會收了」，他們並不是為了炒作，只是此前沒有遇到這種事情，所以才發出來讓網友評評理。

據了解，深海黑珍珠餐廳位於溫州市鹿城區，餐廳位置臨江，團購平台顯示該餐廳的人均消費價位為433元。溫州市鹿城區市場監督管理局一名工作人員表示，他們已經接到關於此事的投訴，轄區市場監督管理所在處理。

搜索網購平台發現，關鍵詞為「德國陶瓷、骨瓷筷子」的商品售價在幾十元至數百元不等，與普通筷子相比確實價格較高。其中，也不乏有禮盒裝瓷筷子產品每雙售價超70元。

報導發布後，不少網友在評論區質疑該筷子是否真的價值上百元，也有網友諷：「德國人用瓷器做的筷子，你自己信嗎？」，「霸王條款，嚴懲，嚴查絕不姑息」，「進貨單呢進口報關單呢」，「太牛了德國筷子，在淘寶進口的還是阿里巴巴，包郵瘋了吧」，「一家餐廳供應瓷筷子，這就是碰瓷」。