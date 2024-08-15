我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」

溫州餐廳消費上萬 摔斷1根筷子要賠100 店家：那是德國白瓷筷

中國新聞組／北京15日電
斷掉的筷子。（取材自極目新聞／受訪者供圖）
斷掉的筷子。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

一名顧客反映其在浙江溫州一家餐廳就餐，一頓飯花了1萬多元（人民幣，下同），但在就餐過程中損壞了一根店家稱是德國進口的白瓷筷子，要求賠償100元。這名顧客覺得不合理，還是賠付離開，但後來愈想愈氣，就向當地市監局投訴，目前已在調查中。網友們則嘲諷「德國人用瓷器做的筷子，你自己信嗎？」，「一家餐廳供應瓷筷子，這就是碰瓷」。

據極目新聞報導，這名顧客發到網上的現場視頻顯示，事發於8月10日晚間，他和同伴在浙江溫州的深海黑珍珠餐廳就餐，就餐過程中損壞了一根筷子，店裡一名工作人員表示，損壞的筷子是德國進口的白瓷筷子，買入時價格為158元，根據筷子成本價，要求他們賠償100元。

一名當事顧客表示，損壞的筷子是公筷，是不小心掉下摔斷的，並非故意損壞。用餐時，他們也沒看到桌子上有關於筷子價格或者需要小心使用的提示。

「如果知道是這麼貴的筷子，誰會故意損壞呢？我們肯定會小心使用，或讓店家直接拿走。」該顧客稱，當晚商家沒向他們出具這根筷子具體的賠付標準，只給出了11668元的帳單，其中包含損壞筷子的費用。最終，他們還是按照帳單結帳離開了。

該餐廳工作人員事後稱已將筷子賠款退還。對此該顧客表示，當時是他朋友結的帳，不過結帳後並沒收到這筆錢。「就算退回來我們也不會收了」，他們並不是為了炒作，只是此前沒有遇到這種事情，所以才發出來讓網友評評理。

據了解，深海黑珍珠餐廳位於溫州市鹿城區，餐廳位置臨江，團購平台顯示該餐廳的人均消費價位為433元。溫州市鹿城區市場監督管理局一名工作人員表示，他們已經接到關於此事的投訴，轄區市場監督管理所在處理。

搜索網購平台發現，關鍵詞為「德國陶瓷、骨瓷筷子」的商品售價在幾十元至數百元不等，與普通筷子相比確實價格較高。其中，也不乏有禮盒裝瓷筷子產品每雙售價超70元。

報導發布後，不少網友在評論區質疑該筷子是否真的價值上百元，也有網友諷：「德國人用瓷器做的筷子，你自己信嗎？」，「霸王條款，嚴懲，嚴查絕不姑息」，「進貨單呢進口報關單呢」，「太牛了德國筷子，在淘寶進口的還是阿里巴巴，包郵瘋了吧」，「一家餐廳供應瓷筷子，這就是碰瓷」。

德國

上一則

﻿澳門暑假遊重回疫前火熱 全年遊客衝刺3500萬

下一則

港人北上就醫比港私醫便宜30%-50% 看病多樣、人數激增

延伸閱讀

德國首發北溪二號爆炸案逮捕令 波蘭檢方稱未及抓人

德國首發北溪二號爆炸案逮捕令 波蘭檢方稱未及抓人
德籍教授在台失蹤逾4月 父母投書柏林媒體求助

德籍教授在台失蹤逾4月 父母投書柏林媒體求助
巴奧／日本桌球女團4強擊敗德國 將與中國隊爭金

巴奧／日本桌球女團4強擊敗德國 將與中國隊爭金
巴奧男籃╱地主法國力克德國 連2屆奧運闖進金牌戰

巴奧男籃╱地主法國力克德國 連2屆奧運闖進金牌戰

熱門新聞

CGTN記者突然考全紅嬋英文，但就遭到無情拒絕。（視頻截圖）

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

2024-08-10 06:30
中國跳水好手全紅嬋在巴黎奧運上拿下兩面金牌，賽後她受訪透露如何排解訓練時的壓力。（新華社）

全紅嬋遇挫折「不內耗」 透露紓壓方法：路過的狗也罵兩句

2024-08-11 02:19
合成圖像顯示了一系列明亮物體沿著與長征6A火箭體及其於2024年8月6日部署的18顆千帆衛星相同的軌道移動，這些物體是由火箭體解體產生的碎片的一部分。 (觀察者網／Slingshot Aerospace)

變700片太空垃圾雲 千帆星座火箭為何解體了？

2024-08-09 21:00
CSIS公布拍攝於7月4日的中國長興島造船基地衛星照片，可見打造中的076型兩棲攻擊艦，以及3艘054A型飛彈護衛艦同時在建造。 (取材自CSIS網站)

美智庫推測中國造世界最大兩棲艦 台專家指可能只是類航母

2024-08-07 21:20
浙江銀行員工徐藝銘抽中巴黎奧運大眾組馬拉松參賽資格，請假時被以為是開玩笑。(取材自潮新聞)

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

2024-08-07 08:30
中國數千屍體被公立醫學院、公立殯儀館、公立火葬場非法倒，被醫藥公司賣製作骨泥，8年合計達3.8億人民幣。事件曝光讓民眾驚恐萬分。（荔枝新聞）

中國數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣

2024-08-08 09:04

超人氣

更多 >
早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關

早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關
菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷

菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷
全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜

全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜
自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了
好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它

好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它