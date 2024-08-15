杭州地鐵上女乘客摸大爺私處 被罵繼續摸 一排乘客都嚇跑了

女子被訓斥後仍追著摸大爺的屁股。（視頻截圖）

有網友爆料近日在浙江杭州地鐵 上，有一名女乘客多次在車廂內摸一名大爺的隱私部位，大爺氣得起身訓斥，這名女子還繼續追著要摸大爺的臀部，嚇得周邊一排乘客全跑了，這名大爺不堪其擾，訓斥了女子幾句後就下車了。拍攝者稱這名女子的肢體動作很誇張，有網友懷疑女子智力缺陷或曾被人教她做過同樣的動作，呼籲警方主動追查。

女子多次手摸大爺隱私部位。（視頻截圖）

據北京青年報報導，視頻拍攝者臧先生說，事發於8月14日，在浙江杭州地鐵6號線內，當時這名女子上車的時候，他就覺得跟其他人很不一樣，肢體動作會比較誇張，打電話很大聲，吸引了他的注意，就看到女子多次摸大爺的隱私部位，進行了肢體上的接觸。

大爺制止女子後起身，轉身後女子又追著大爺要摸屁股，進行肢體上的侵犯。臧先生說，此時，周邊一排乘客都被女子嚇跑了，他自己也很害怕，最後大爺訓斥了其幾句後就下車了。

「女子地鐵上摸大爺身體嚇跑同排乘客」衝上微博 熱搜，截至8月15日中午，話題閱讀量已超過1.5億。不少網友調侃：「大爺在外面可要保護自己」，「大爺也是風韻猶存怪不得人家」，「現在大爺好吃香啊，上次小夥子摸，這次女人摸，男人果然愈看愈香」，「口味真重」，「大爺心裡得陰影多久啊」，「這年代大爺也得防範好啊，真不容易」。

也有網友稱從女子的動作和面容來看，懷疑其有智力障礙，「有沒有可能因為女子的智力缺陷，導致曾經有人對她做過同樣的動作而且可能是多次有過，而使她以為這樣是理所當然的」，呼籲警方主動調查。