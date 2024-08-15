上海救災物資遭倒賣 應銷毀折疊床被成批包塑封出售

上海市民代先生買到的床，上面印有「中華人民共和國應急管理部監製」字樣。（視頻截圖）

上海一名男子在浦東一家商店以320元（人民幣，下同）購買2張有塑封的新折疊單人床，回家拆開後赫然發現是救災物資，床上印有「中華人 民共和國應急管理部監製」字樣，旁邊還寫著「掃碼全程追溯」，且這家店內還有10幾張待售出的折疊床，引發救災物資被盜賣的質疑。當地初查稱這批床確是應急物資，原要銷毀卻被倉庫管理人員私售圖利，正嚴加調查。

據極目新聞報導，代先生表示，8月11日，他因家裡臨時來人，就到浦東新區航興路一家買賣二手物品的店鋪，以160元一張的價格買下兩張有塑封的折疊床，看起來是全新的。到家後他發現，床上印有救災物資相關字樣，旁邊還寫著「掃碼全程追溯」。代先生詢問店鋪老板，老板表示是從合法渠道來的，但他仍擔心這張床能否使用。

賣床給代先生的店主稱自己於6月12日在浦東新區航瑞路一高架橋下的棚子內，以3975元購買了幾十張有塑封的新折疊單人床。此前他陸續賣出了一些，如今仍有部分存放在倉庫內。「他53元一張床賣給了我，我要他少5元都不賣。」店主稱，除了他之外，還有其他人也購買了這批床。他說，這些物資是公開買賣的，他便以為是合理合法的。

床上的溯源碼顯示，這批床由寧波一象吹塑家具有限公司於2020年12月20日生產，並於2021年2月4日在上海交到某單位的倉庫。該公司項目負責人稱，廠裡的確生產過上述折疊床。入庫該物資人士確認，從溯源碼看，該床為應急物資。一批2萬張折疊床於2022年4月調到上海市浦東新區應急管理局，對於應急管理局如何處置該批物資，他們並不知情。

上海市浦東新區應急管理局倉庫管理人員確認，2022年浦東新區處置的救援物資中有一批床。因新物資進庫，舊有物資於今年5月底開始移庫動作，要求對這批使用過的舊床清理消毒、塑封打包，送入鋼廠銷毀。但不知什麼什麼原因，有人員私自將本該返鋼廠的床賣出去。應急管理局領導對此事高度重視，正在嚴查。店家庫存的折疊床已被應急管理局全數回收。

北京市義派律師事務所公益法律中心執行主任李恩澤表示，私售救援物資的倉庫工作人員可能涉嫌挪用特定款物罪、盜竊罪及貪汙罪，還可能涉及濫用職權罪、瀆職等罪名。數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。此外可能還涉貪汙罪，貪汙或者受賄數額在20萬元以上不滿300萬元，判處3年以上10年以下有期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

李恩澤分析，除非是夥同（下限買家）共同實施犯罪牟利，此次事件中的買家和二手店家一般沒責任。