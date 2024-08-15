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中國網紅人設大翻車 被爆流浪貓用買的、貪親戚死亡賠償金

記者梅衍儂／即時報導
網紅「我養了十六隻貓」擁有百萬粉絲，卻被踢爆人設都是假的。(取材自小紅書)
網紅「我養了十六隻貓」擁有百萬粉絲，卻被踢爆人設都是假的。(取材自小紅書)

中國寵物網紅「我養了十六隻貓」在小紅書上有百萬粉絲，時常分享救助了16隻浪貓後，牠們在家中院子生活的影片，獲得許多網友喜歡，沒想到遭踢爆她看起來「歲月靜好」的日常，竟全是演的，堂妹、鄰居紛紛指控她霸占親戚的死亡賠償金，且貓是透過不法繁殖買來的，假裝在路上撿到、擺拍。

「我養了十六隻貓」遭指控一家人8年前霸佔叔叔意外身故的死亡賠償金約台幣900多萬，稱要幫年幼的堂弟妹「暫為代管」，結果等堂弟妹長大要討回時，「我養了十六隻貓」的父親一再推託、羞辱對方，更表示拿賠償金去投資了，因虧損沒錢還，去年堂弟妹告侵佔，法院判「我養了十六隻貓」一家要歸還賠償金，但卻一直到現在都未還錢。

網紅「我養了十六隻貓」的貓被爆根本不是流浪貓，是買不法繁殖的貓再擺拍的。(取材自...
網紅「我養了十六隻貓」的貓被爆根本不是流浪貓，是買不法繁殖的貓再擺拍的。(取材自小紅書)

「我養了十六隻貓」一開始還拍攝影片反擊，表示自己和父親關係不好，還洩漏堂妹個資，就是未正面回答為何不還錢。堂妹出示法院判決書、對話紀錄截圖，證明對方坦承欠他們錢，加上又有鄰居跳出來指控她救浪貓人設都是假的，證據鑿鑿，讓網友瞬間群起激憤，一面倒要網紅出來面對還錢、說清楚買貓假裝救浪貓一事，沒想到「我養了十六隻貓」開始刪除留言，關閉評論功能，人設大崩塌。

目前多家媒體已報導此事，但仍聯繫不上當事人取得回應，網友此時發現，「我養了十六隻貓」還在更新貓咪影片，決定支持堂妹一家到底，盼用群眾力量為他們討回公道。

寵物 投資 小紅書

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