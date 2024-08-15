日乒乓一姐早田希娜想去特攻館 孫穎莎、樊振東火速取關

日本乒乓球運動員早田希娜。(中新社「國是直通車」資料照片)

據中新社「國是直通車」消息，國乒運動員樊振東和孫穎莎14日均取消關注日本 乒乓球一姐早田希娜的微博 帳號。有港媒推測，可能和早田希娜在參加完奧運會回國接受採訪時表示，想要參觀日本的「知覽特攻和平會館」有關。消息一出，中國網友極度不滿，表示下次球場見真章，「胖揍」一頓，讓她成為小子日過得不太好的日本人。

來源：YouTube

大公文匯全媒體報導，日本運動員歸國記者會13日舉行，被問到賽後想去的地方時，早田希娜稱：「想去麵包超人博物館，去鹿兒島的『（知覽）特攻和平會館』，想感受自己活著和打乒乓球不是理所當然的事情。」

樊振東在獲勝後慶祝。(新華社)

新華社此前報導，位於日本南九州的知覽特攻和平會館，收集了約1.4萬份敢死隊員的遺物，日本要為這些充斥著「玉碎」、「忠君」字眼的材料申請「世界記憶遺產」，曾引起世界各國強烈反應。

中國選手孫穎莎在得分後慶祝。(新華社)

另據大公報報導，巴黎奧運 會，中國國乒多次和日本交手，保持全勝。日本隊最終獲得女團銀牌，早田希娜獲得女單銅牌。結束賽程，日本隊集體回國，很快就爆出了讓人吃驚的消息，日本隊張本智和、石川佳純則在奧運前參拜東鄉神社。

報導說，在巴黎奧運會上受到關注的的張本智和再度登上微博熱搜，網民熱議他曾和日本運動員石川佳純參拜了「東鄉神社」，而該神社供奉被稱為「戰爭之神」的東鄉平八郎，認為他們觸犯底線。

東鄉平八郎何許人也？1894年7月25日，甲午戰爭（日方稱為日清戰爭）前夕，豐島海戰中，他作為「浪速」艦艦長，擊沉大清帝國運兵船「高升」號，清軍七百餘人陣亡。1900年，八國聯軍攻打大清帝國，他時任日本常備艦隊司令。

網民表達憤怒之際，也有人提及張本智和的身世。公開資料顯示，張本智和原名張智和，生於日本仙台市。2014年，張本智和的國籍由中國轉為日本。