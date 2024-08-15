我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」

日乒乓一姐早田希娜想去特攻館 孫穎莎、樊振東火速取關

中國新聞組／北京15日電
日本乒乓球運動員早田希娜。(中新社「國是直通車」資料照片)
日本乒乓球運動員早田希娜。(中新社「國是直通車」資料照片)

據中新社「國是直通車」消息，國乒運動員樊振東和孫穎莎14日均取消關注日本乒乓球一姐早田希娜的微博帳號。有港媒推測，可能和早田希娜在參加完奧運會回國接受採訪時表示，想要參觀日本的「知覽特攻和平會館」有關。消息一出，中國網友極度不滿，表示下次球場見真章，「胖揍」一頓，讓她成為小子日過得不太好的日本人。

來源：YouTube

大公文匯全媒體報導，日本運動員歸國記者會13日舉行，被問到賽後想去的地方時，早田希娜稱：「想去麵包超人博物館，去鹿兒島的『（知覽）特攻和平會館』，想感受自己活著和打乒乓球不是理所當然的事情。」

樊振東在獲勝後慶祝。(新華社)
樊振東在獲勝後慶祝。(新華社)

新華社此前報導，位於日本南九州的知覽特攻和平會館，收集了約1.4萬份敢死隊員的遺物，日本要為這些充斥著「玉碎」、「忠君」字眼的材料申請「世界記憶遺產」，曾引起世界各國強烈反應。

中國選手孫穎莎在得分後慶祝。(新華社)
中國選手孫穎莎在得分後慶祝。(新華社)

另據大公報報導，巴黎奧運會，中國國乒多次和日本交手，保持全勝。日本隊最終獲得女團銀牌，早田希娜獲得女單銅牌。結束賽程，日本隊集體回國，很快就爆出了讓人吃驚的消息，日本隊張本智和、石川佳純則在奧運前參拜東鄉神社。

報導說，在巴黎奧運會上受到關注的的張本智和再度登上微博熱搜，網民熱議他曾和日本運動員石川佳純參拜了「東鄉神社」，而該神社供奉被稱為「戰爭之神」的東鄉平八郎，認為他們觸犯底線。

東鄉平八郎何許人也？1894年7月25日，甲午戰爭（日方稱為日清戰爭）前夕，豐島海戰中，他作為「浪速」艦艦長，擊沉大清帝國運兵船「高升」號，清軍七百餘人陣亡。1900年，八國聯軍攻打大清帝國，他時任日本常備艦隊司令。

網民表達憤怒之際，也有人提及張本智和的身世。公開資料顯示，張本智和原名張智和，生於日本仙台市。2014年，張本智和的國籍由中國轉為日本。

張本智和的父母皆為前中國乒乓球運動員，其父張本宇和母親張本凌均來自四川，曾分別為四川省隊和中國國家隊隊員，母親曾參加1995年世界桌球錦標賽女單比賽。他的妹妹張本美和同樣是乒乓球運動員。父母現任仙台少年俱樂部的教練。

日本隊張本智和、石川佳純則在奧運前參拜東鄉神社。(視頻截圖)
日本隊張本智和、石川佳純則在奧運前參拜東鄉神社。(視頻截圖)

日本 巴黎奧運 微博

上一則

全紅嬋老家前變出小吃街 「水花消失樹」38元買得到

下一則

電影「逆行人生」上映5天票房逾2億 路透：罕見嚴批零工經濟

延伸閱讀

早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關

早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關
壓力大到想退？馬龍奧運「最後一舞」 樊振東發文「有始有終」

壓力大到想退？馬龍奧運「最後一舞」 樊振東發文「有始有終」
巴奧／張本智和遭法國17歲新星逆轉 日本痛失桌球男團銅牌

巴奧／張本智和遭法國17歲新星逆轉 日本痛失桌球男團銅牌
巴奧╱樊振東乒乓奪金 劉洋、鄒敬園吊出金銀

巴奧╱樊振東乒乓奪金 劉洋、鄒敬園吊出金銀

熱門新聞

CGTN記者突然考全紅嬋英文，但就遭到無情拒絕。（視頻截圖）

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

2024-08-10 06:30
中國跳水好手全紅嬋在巴黎奧運上拿下兩面金牌，賽後她受訪透露如何排解訓練時的壓力。（新華社）

全紅嬋遇挫折「不內耗」 透露紓壓方法：路過的狗也罵兩句

2024-08-11 02:19
合成圖像顯示了一系列明亮物體沿著與長征6A火箭體及其於2024年8月6日部署的18顆千帆衛星相同的軌道移動，這些物體是由火箭體解體產生的碎片的一部分。 (觀察者網／Slingshot Aerospace)

變700片太空垃圾雲 千帆星座火箭為何解體了？

2024-08-09 21:00
CSIS公布拍攝於7月4日的中國長興島造船基地衛星照片，可見打造中的076型兩棲攻擊艦，以及3艘054A型飛彈護衛艦同時在建造。 (取材自CSIS網站)

美智庫推測中國造世界最大兩棲艦 台專家指可能只是類航母

2024-08-07 21:20
浙江銀行員工徐藝銘抽中巴黎奧運大眾組馬拉松參賽資格，請假時被以為是開玩笑。(取材自潮新聞)

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

2024-08-07 08:30
中國數千屍體被公立醫學院、公立殯儀館、公立火葬場非法倒，被醫藥公司賣製作骨泥，8年合計達3.8億人民幣。事件曝光讓民眾驚恐萬分。（荔枝新聞）

中國數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣

2024-08-08 09:04

超人氣

更多 >
早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關

早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關
菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷

菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷
全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜

全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜
自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了
好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它

好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它