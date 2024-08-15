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營銷焦慮？南京樓盤推「買房送飛機」 若不想要 可抵20萬元

中國新聞組／北京15日電
「即刻起飛！買房送私人飛機」廣告。(取材自新快報)
「即刻起飛！買房送私人飛機」廣告。(取材自新快報)

位於南京市新玄武的招商局中心臻境項目8月9日推出「即刻起飛！買房送私人飛機」活動，8月1日~8月28日期間，購房即送價值20萬元私人飛機大禮包，內含飛行員執照、 100小時總飛行時長（每年10小時），以及私人飛機5%產權。專家則表示，花式營銷體現了營銷焦慮。有律師指出，送飛機其實是「送時長」，涉嫌虛假宣傳。

中國房地產網報導，據披露，項目從首開至今，累計勁銷90.97億元人民幣(約12.7億美元)。而不久前上新的建築面積約143平方米央景樓座，首發當日爆賣2.64億元。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，這個廣告應該說非常「炸裂」，或者說「腦洞大開」。過去幾年房地產營銷圈推出「西瓜換房」、「買房送豬肉」、「買房免費坐地鐵」等廣告較多，體現的是營銷的焦慮，通過一些比較新奇的營銷廣告來吸引人。

該項目銷售人員14日說：「這個活動是8月初開始的，如果不選擇買房送飛機，可以直接抵扣20萬元房款，基本沒有人選擇買房送飛機的權益，絕大多數還是選擇直接抵扣房款。」

另據新快報報導，說好的送私人飛機，但實際產權只有5%，每年也只有十小時總飛時長，嚴躍進認為，雖然此類廣告沒有違背公序良俗，但尺度一大，就失去了誠意。「若是仔細看海報，可以把此類營銷理解為是『買房送飛機飛行時長』，即是獲得乘坐飛機的服務。」

廣東國鼎律師事務所高級合夥人廖建勳律師表示，「這種『送飛機』的表述，顯然是屬於一種誤導性的宣傳，誤導性宣傳也屬於虛假宣傳的一種。」嚴躍進也認為，中央政治局明確要嚴管行業內卷，房地產營銷行業對於此類營銷的內卷自然也需要適當規範。

南京一樓盤項目推出「買房送私人飛機」。（取材自每日經濟新聞）
南京一樓盤項目推出「買房送私人飛機」。（取材自每日經濟新聞）

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