電影「逆行人生」上映5天票房逾2億 路透：罕見嚴批零工經濟

徐崢執導的「逆行人生」，折射現今中國成年人面對的現實與無奈。(取材自微博)

一部講述中年程序員被解雇後只能做送餐零工維持家計的電影「逆行人生」，在中國上映五天，票房超過2億元人民幣(約2801萬美元)。外媒分析稱，這部由徐崢執導的大片罕見地嚴厲批評零工經濟，且觸及了中國經濟的幾個最大痛點：不確定的就業 市場、向下的流動性以及數百萬零工工作者的艱苦生活，真實地描繪了當今許多中國人的心理，題材大膽，也獲得觀眾共鳴。

來源：YouTube

據法廣報導，「逆行人生」講述了一個互聯網公司的中年程序員被辭退後，因年齡原因被其他白領工作拒之門外，為維持生計而被迫從事外賣送餐工作的故事。電影由中國著名喜劇導演和演員徐崢執導並出演男主。

路透報導援引票房追蹤網站LighthousePro數據，該片8月9日上映即位居中國票房榜首，截至13日有近500萬人觀看，5天內收穫了超過2億元人民幣的票房。一位從事廣告工作的31歲北京居民表示，她看了兩遍這部電影，每次看都忍不住感動流淚，她說：「這部電影引起了我很大的共鳴。我覺得電影拍得很真實，最大程度地反映了80、90後的生活現狀。」

中國最新大片卻罕見地嚴厲批評零工經濟，一些網路評論稱讚「逆行人生」觸及了中國近期電影中很少關注的社會問題，因為這些電影都受到審查。一位觀眾在豆瓣上表示，「觸及這個主題相當大膽」。

路透引述香港 一家營銷諮詢公司的創始人阿什利·杜達雷諾克(AshleyDudarenok)說，「逆行人生」在通常以民族主義戰爭片為主的電影票房中出人意料地大受歡迎，可歸因於當今許多中國人日益悲觀的心理，這與十年前普遍的「積極心態」形成了鮮明對比：「人們普遍堅信明天會比今天更好，經濟會更好，機遇會更好。但現在這種信念已經不存在了」。

在「逆行人生」中，司機和平台之間的競爭是無情的，沒有時間休息，並且激勵人們在長達14個小時甚至更長時間的時間內走危險的捷徑。角色高志磊和另外兩名司機在競相避免延遲送貨罰款並跟上通過手機應用程序傳送的機器人訂單時被車輛撞倒。

片中司機所在公司的名字沒有明確標明，但他們戴著金絲雀黃色的頭盔，穿著與美團品牌非常相似的制服。美團發言人稱，該公司未參與該電影的製作；阿里巴巴旗下電影子公司是「逆行人生」的17家製作公司之一，阿里巴巴尚未發表評論。