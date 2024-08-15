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房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」

陝西千億級鋼企東嶺集團破產 1.8萬人失業 老闆被稱「寶雞許家印」

記者林宸誼／綜合報導
中國鋼鐵業慘淡，東嶺集團宣布破產，恐造成當地經濟衝擊。（取材自微博）
中國鋼鐵業慘淡，東嶺集團宣布破產，恐造成當地經濟衝擊。（取材自微博）

以人民幣1257億元（約176億美元）營收位列去年中國企業500強的陝西鋼鐵企業東嶺集團日前宣布破產，震驚中國業界。整個集團員工人數高達1.8萬名，如今面臨失業困境，恐造成當地經濟衝擊。專家分析認為，東嶺集團破產主要是因為過度擴張、市場變化和管理不善。東嶺集團涉及的破產、司法案件、總執行金額、法人被限高等情況表明公司存在債務償還問題，存在不能償債或資不抵債的情況。

結合東嶺集團往昔的擴張行為，抖音有評論認為東嶺集團的「一把手」、曾經的陝西首富李黑記是「寶雞許家印」。不過，一名身處寶雞合金管行業的民企經營者在社交平台公開表示，「李黑記仍然為寶雞民營企業家的楷模」。

華夏時報報導，東嶺集團成立於1980年，原本為村辦集體企業，1994年營業收入突破1億元大關，1996年組建東嶺集團，經過多年的發展旗下企業眾多，主業涉及鋼鐵和有色冶煉、礦產能源、供應鏈服務等，是中國西部規模較大的鋅冶煉民營企業。

東嶺集團所在的東嶺村也被稱為「西部一村」，村民人均收入超過10萬元，戶均資產超過500萬元。東嶺集團40多層的辦公樓國金中心被稱為寶雞第一高樓。

如今陷入破產境地的東嶺集團，曾經十分擅長拯救他人於水火，在2000年至2009年，先後參與過10多家瀕臨破產的國企改制。到2017年，東嶺集團還在踐行「達則兼濟天下」的信條，全國企業破產重整案件信息網公布的一則無錫耀輝房地產開發有限公司的重整計畫中，東嶺集團被確認為該項重整的投資人。

2024年7月25日，全國企業破產重整案件信息網公布的（2024）陝03破申22號案件顯示，東嶺集團被陝西立邦軟體有限公司申請破產重組，辦理人為陝西省寶雞市中級人民法院。

公開資料顯示，2018年還曾作為重整投資人，注資13億元盤活了當地爛尾8年的銀輝中心項目。2020年因為與電梯供貨商發生合約糾紛被法院凍結了帳戶，之後還與建築公司發生經濟糾紛。

在宣告破產重組之前，東嶺集團已經是官司纏身，天眼查監測數據顯示，截至8月2日，東嶺集團面臨著嚴重的司法訴訟問題，涉及145件司法案件，涵蓋買賣合約糾紛和借款合約糾紛等多個方面，被執行金額已經高達12.7億元。李黑記曾獲得「農村改革終身貢獻獎」。

另外，在阿里司法拍賣網上，東嶺集團所持長安銀行的股權被西安市碑林區人民法院公開拍賣，起拍價1億1075萬4955.5元，每股折合2.17元，開拍日期為8月22日。

中國經濟學家、新金融專家余豐慧認為，東嶺集團破產主要是因為過度擴張、市場變化和管理不善。在市場好的時候，東嶺集團採取激進策略，大量借貸擴大規模，導致負債率很高；隨著經濟環境變化，鋼鐵行業需求減少、價格下跌，加劇了財務壓力；再加上內部管理問題，例如決策失誤和資金鏈斷裂，最終導致了財務困境。

余豐慧認為，東嶺集團作為大型民企，破產會給當地乃至全中國經濟帶來衝擊，特別是影響上下游產業鏈；其次，1.8萬名員工面臨失業風險；再者，金融市場也可能會有波動，關聯金融機構和投資者會受到影響；這次事件給其他企業敲響警鐘，提醒它們重視風險管理、保持財務穩定。

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