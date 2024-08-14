利用搶票軟件…黃牛攻陷國博 轉售免費門票月賺30萬

暑期旅遊旺季，北京故宮、國家博物館 等場所再現參觀熱潮，「黃牛」行徑卻變本加厲。央視披露，有「黃牛黨」利用搶票軟件，把免費的博物館等名額「掃光」，再高價轉售，一個月可獲利30萬(人民幣，下同，約4.2萬美元)；在國博館隨機訪問30名遊客，僅有2人是正規預約，其他全是高價買「黃牛票」。

明報引述央視報導，自8月初開始，連續幾天登錄國博館「參觀預約」，7天內全都顯示約滿，北京其他熱門景點如故宮、軍事博物館、北京大學、清華大學等，無一例外都出現預約難現象。央視指，除了旅遊旺季遊客眾多之外，「黃牛倒票」是重要因素。

報導指出，國博每張入場券被炒到60元至299元；故宮門票(原價60元)則每張加收200元搶票費，五一期間更增至400元。由於「黃牛」高價倒賣門票引發民憤，去年北京曾加大打擊整治力度。今年暑期前夕，市文旅局曾表示，除故宮、國博外，全市景區全面取消預約。

不過，央視指景點黃牛現象並未因此杜絕，在如小紅書 、閑魚等中國網路平台，黃牛代搶門票服務依然有廣泛需求。

隨著暑假旺季到來，國家博物館湧入眾多遊客，黃牛也趁此發橫財。(中新社)

一名網路售票客服透露，獲得預約門票的訣竅在「刷票」，需要上「技術手段」。北京市海淀區檢察院近期剛辦理完的一宗「黃牛」倒票案件，揭開了其中奧祕。

據報導，黃牛靠一款「搶票」軟件與事先非法獲得的大量公民身分信息，只需1秒鐘，就能完成所有填報資料，搶下千張門票；待招攬到真正的遊客後，再以「搶票」軟件瞬間退票。

專家指出，門票預約機制目前廣泛存在簡單化、一刀切的粗暴方式，應不斷完善放票規則，檢察機關則提醒民眾要保護好個人資料。