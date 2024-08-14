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貴州省政協前副主席李再勇涉貪 一審被判死緩

中國新聞組／北京14日電
前貴州省政協副主席李再勇。(中新社資料照片)
前貴州省政協副主席李再勇。(中新社資料照片)

重慶市第五中級人民法院13日宣判，貴州省政協前黨組成員、副主席李再勇受賄、濫用職權一案，被判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，處沒收個人全部財產；對受賄犯罪所得財物及其孳息依法予以追繳，上繳國庫，不足部分，繼續追繳。

中通社引述北京官媒消息，經審理查明：1998年至2023年，李再勇利用擔任貴州省遵義市紅花崗區委書記，黔東南州委常委、副州長，銅仁地委副書記、行署專員，貴陽市委副書記、市長，六盤水市委書記，貴州省委常委、秘書長，貴州省委常委、貴陽市委書記，貴州省委常委、副省長等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為有關個人在工程承攬、土地徵收、項目規畫審批等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣4.32億餘元(約6037萬美元)，其中大部分未實際取得。

2014年至2017年，李再勇在擔任六盤水市委書記、市城鄉規畫建設委員會主任期間，違反法律法規規定，強令開工建設相關旅遊開發項目，濫用職權造成生態破壞損失8645萬餘元。

重慶市第五中級人民法院認為，李再勇的行為構成受賄罪、濫用職權罪，鑒於李再勇大部分受賄未遂，到案後如實供述罪行，贓款贓物絕大部分已查扣到案，具有多個法定、酌定從輕處罰情節，對其所犯受賄罪判處死刑，可不立即執行；對其所犯濫用職權罪可從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

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