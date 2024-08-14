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羽球小將張志杰猝死 45天後遺體還在印尼 死因未解

中國新聞組／北京14日電
中國羽球隊的17歲小將張志杰在賽中倒地，最終送醫不治。（取材自微博）
中國羽球隊的17歲小將張志杰在賽中倒地，最終送醫不治。（取材自微博）

中國羽球小將張志杰在印尼參加亞洲青年羽毛球錦標賽時，在場上突然暈倒，經搶救無效過世。事發距今已45天，遺體仍滯留在印尼，張志杰的母親10日在個人社交帳號上更新動態，稱未能將孩子帶回來，言語間透露疑似遇到困難。

大河報報導，張志杰的姑姑曾在回覆網友評論時稱，張媽媽因簽證到期，因此被迫回國，目前還在等待簽證。而張志杰離世的病因及調查結果至今仍未公布，記者致電中國羽毛球協會（下稱：中國羽協），詢問進展以及張志杰遺體未能回國的原因，一位工作人員表示，「張志杰事件」有專門部門負責，具體情況請關注他們網站的官方公告，但當被問到具體是哪個部門在負責時，其表示不便透露。

回顧整體事件，張志杰於6月30日晚間在印尼參加亞洲青年羽毛球錦標賽團體賽小組賽最後一場比賽時，在場上突然暈倒，經搶救無效去世，年僅17歲。現場畫面顯示，張志杰在比賽中倒地並出現抽搐後，救援疑似未能及時展開，現場人員沒有進行必要的心肺復甦等急救措施。張志杰的離世曾引起廣泛關注，更令球迷心碎。

張志杰離世後，7月1日，中國羽協曾在官網上發布「中國羽協對張志杰在賽場不幸離世深表哀悼」的公告，稱「目前當地醫院方面尚未明確病因，中國羽毛球協會與亞洲羽毛球聯合會、亞洲青年羽毛球錦標賽組委會和印度尼西亞各方繼續保持聯繫，有新的信息將及時向社會公布。」世界羽聯也曾發文與亞洲羽毛球聯合會和印尼羽毛球協會（PBSI）協商，要徹查此事，但至今沒有下文。

張志杰媽媽在個人社交帳號上發聲。（取材自大河報）
張志杰媽媽在個人社交帳號上發聲。（取材自大河報）

印尼 簽證 羽球

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