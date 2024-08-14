危險騎行被勸阻 河北父懟「輪不到你管」慘劇發生…11歲兒遭輾斃

據網傳紀錄儀視頻可以看出，就在事發不久前，孩子隨同家長在路上騎行，當時處於機動車道。(取材自觀察者網)

河北保定日前發生一起交通事故，一名11歲（網另傳為15歲）男孩球球與父親一起騎自行車時不慎摔倒在地，遭來不及避讓的對向來車輾斃。事後傳出當天這對父子疑似違規騎在機動車道，且網友前不久曾有提醒這樣的行為很危險，結果遭到孩子父親反懟，「這種事還輪不到你管老弟」、「跟你有關係嗎？」結果沒過幾天，意外就發生了。

來源：YouTube

綜合瀟湘晨報、上游新聞報導，從視頻顯示，當天球球與父親及一群騎友在公路上騎行，一行人身穿統一的藍色隊服，戴著頭盔。當時一行人騎行速度較快，碼表顯示時速一度超過了37公里，視頻中還能聽見「慢一點兒」的喊聲。然而在一次變道時，可能是前後車輛距離太近發生碰撞，球球不慎摔倒，半邊身體倒在了對面的機動車道上。不幸的是，這時對面車道正好有一輛小汽車駛過，車主來不及避讓，車輪輾過球球，地上出現一大片血跡。

事故發生後，許多人上前查看情況。（取材自瀟湘晨報）

事故發生後，孩子父親跪在地上呼喊：「球球，你別嚇我，堅持住，一定堅持住啊！」車隊一名隊員還扯下衣服赤膊上陣，推搡當事車輛司機，疑似讓他下跪認錯。之後球球在送往醫院的路上不幸去世。

有網友指出，這條雙向公路右側均有虛線，疑似為非機動車道，但自行車隊並未在非機動車道內行駛。且此前，有人曾在該父親的騎行視頻下留言，提醒群騎應不緊跟、不並行，指出小男孩跟車太近易追尾。該父親回覆網友表示是在「蹭風」，目前該視頻帳號內容已不可見。

一名常在事發路段拍照的博主表示，該路段「還沒修好，還沒通車」。受害者親友稱，他們根本不知情，那是該小車司機上班會經過的路。該路段並未有相關標識，平常上路的小車很多，騎行的人也非常多。該親友還稱，事發後，交警遲遲未出具責任事故認定書，稱「事發道路未開通，屬於刑警管」。