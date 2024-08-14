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疑因奧運羽球女單只奪銀挨轟「戰犯」 何冰嬌宣布退役

中國新聞組／北京14日電
甫獲巴黎奧運羽球女子單打銀牌的中國選手何冰嬌，13日向國際羽球總會（BWF）提交退役申請，將不再參加國際賽事。圖為5日，何冰嬌獲得巴黎奧運羽球女單銀牌。（中新社）
甫獲巴黎奧運羽球女子單打銀牌的中國選手何冰嬌，13日向國際羽球總會（BWF）提交退役申請，將不再參加國際賽事。圖為5日，何冰嬌獲得巴黎奧運羽球女單銀牌。（中新社）

世界羽聯13日在官方微博宣布，中國羽毛球女子運動員何冰嬌向世界羽聯提交退役申請，將不再參加國際級別的賽事。外界普遍認為，何冰嬌是無法忍受網友批評，而做出斷然決定。

綜合媒體報導，世界羽聯官方微博13日下午在社交媒體發表文章表示，何冰嬌自2014年青年奧運會奪得金牌後，繼而成為2024年巴黎奧運銀牌得主，祝福她未來在人生新的篇章中亦會獲得快樂。世界羽聯又表示，何冰嬌仍會參加中國的其他羽毛球賽事。世界羽聯宣布上述消息後，立即躍為中國社群最熱門話題。

據了解，何冰嬌在奪得奧運銀牌後，世界排名仍然位居第七，但在世界羽聯13日更新最新一期世界排名中，已經看不到她的名字。目前來自中國的世界排名前十球手，包括第二的陳雨菲、第六的王祉怡及第八的韓悅。

何冰嬌在本屆奧運羽球女單先爆冷淘汰她的隊友陳雨菲，晉級四強。其後對上西班牙好手瑪琳，第1局以14比21不敵馬琳，但馬琳在第二局領先之際因膝傷被迫退賽，何冰嬌因而首度晉級奧運羽球女單決賽，並獲得銀牌。

事實上，何冰嬌在決賽面對南韓安洗瑩，直落2吞敗，被認為打得毫無招架之力，外界認為女單8強賽中國「內戰」，何冰嬌淘汰上屆金牌陳雨菲，被指為中國失去女單金牌戰犯，賽後受到各方嚴厲批評，恐是導致27歲何冰嬌提前退役因素。

何冰嬌職業生涯最高排名是世界第五，在戴資穎、安洗瑩、山口茜及陳雨菲「F4」壟斷國際賽冠軍的這段時期，她仍時有打敗F4的表現。

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