「誰上去射誰」 不滿修車鋪裝監控 山東男射箭傷2人

山東臨沂11日晚間傳出亂箭傷人事件，至少兩人受傷。（取材自微博）

山東臨沂11日晚間傳出亂箭傷人事件，至少造成兩人受傷，無生命危險，射箭傷人者已遭警方控制。這起「隨機射人」、「無差別攻擊」事件傳出後，在網上引發熱議及當地民眾恐慌。兇嫌供稱指隔壁修車鋪安裝的監控對其生活有影響，心生不滿，遂攻擊來修車的人員。

來源：udn

據澎湃新聞、紅星新聞等媒體報導，11日晚，一段網傳聊天紀錄顯示，山東臨沂發生弓箭傷人事件，多名路人無端被弓箭射中。事件發生在臨沂市郯城縣李莊鎮。

網上流傳的影片顯示，至少有兩名男子分別在腰部、背部疑似遭弓箭射中，被送往醫院救治。此外，還有車輛也被射中，甚至包括一輛警車。

有網友在視頻中打出文字稱，臨沂市發生弓箭射擊路人事件，多人被射中。一張聊天截圖中有人發信息稱，「從一樓二樓樓梯口不下來」、「誰上去射誰」，當時警察已趕到現場。

據新晚報報導，山東臨沂公安12日發布警情通報，11日晚5時許，接到群眾報警，稱在郯城縣李莊鎮，一男子手持弓箭傷人。警方趕赴現場，將嫌疑人畢某某（男，29歲，郯城縣李莊鎮人）現場控制抓獲；兩名受傷人員及時送醫救治，無生命危險。經查，畢某某認為隔壁修車鋪安裝的監控對其生活有影響，心生不滿，遂對來修車的人員實施傷人行為。目前，案件正在進一步偵辦中。

李莊鎮政府一名工作人員表示，事情確曾發生，四處射箭導致他人受傷的人員目前已被警方控制。這起事件並未造成人員死亡，公安機關已在調查，具體受傷人數及事發原因需要詢問警方。至於其他詳細情況，該名工作人員表示不便進一步透露。