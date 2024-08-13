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誤踩圍欄被沒收鑰匙…杭州騎手被逼向保安下跪 數百同行示威

中國新聞組／北京13日電
杭州一名外賣騎手向保安下跪，引發數百同行示威。（視頻截圖）
杭州一名外賣騎手向保安下跪，引發數百同行示威。（視頻截圖）

杭州12日爆發數百名外賣騎手包圍商辦園區抗議事件，事發原因是一名外賣騎手在送餐期間，不慎踩倒花圃圍欄，遭保安人員攔住，並拔走電動單車鑰匙阻止離開，更傳出要罰款200元人民幣(約27.8美元)。騎手因手上還有訂單，當場下跪請求歸還鑰匙。事件引發當地騎手眾怒，數百同行圍堵園區要求道歉，相關消息一度衝上微博熱搜榜首。

來源：X平台

綜合媒體報導，網傳多段短片顯示，大批騎手湧現杭州西溪世紀中心一處園區外圍，齊聲高呼「道歉、道歉」。大批警員很快趕至，一字排開阻擋人群，警官勸說眾人離去，稱會調查處理。隨後防暴警增援，強行驅趕騎手，雙方發生推擠。

有騎手向警車拋擲雜物、躺在地面拒絕離去，還有許多人高喊表達抗議和不滿。有視頻顯示，眾多警察護送一名領導模樣的人急匆匆離開，後面有外賣員們追上來向警車投擲水瓶。網友也聲援杭州騎手，紛紛到杭州警方的社交帳號留言，要求公開處理結果。

衝突爆發後，美團一度暫停西溪世紀中心附近的外賣服務，「您當前定位所在區域暫時無法提供配送服務。」同時，餓了麼平台上定位在西溪世紀中心後也顯示，「無法提供配送服務」。

自由亞洲電台報導，知名網友「李老師不是你老師」在X平台轉發相關視頻說，有網友直播現場情況，結果直播間遭到平台封禁。

對於這一事件，中國網絡輿論議論紛紛。網友紛紛表示，「本是同根生，相煎何太急」、「底層何苦為難底層」、「保安以為自己是主人了，凡是做了主人就可以這麽畜生嗎？」、「中國社會充滿歧視，職業歧視、出身歧視、外貌歧視、地域歧視。現在不少外賣員是經歷了挫折的，不能容忍這般羞辱。」

居住在杭州的市民趙先生（化名）表示，「這些外賣騎手真的也挺可憐的，他們為生活所迫。那個保安說穿了也是底層民眾。所以他們是『一個藤上的兩個瓜』，他們這樣的衝突真的是又可悲又可憐。」

趙先生說，其他外賣騎士想必也是對那名騎手的遭遇感同身受，所以才集體抗議。中國社會目前的失業人員很多，不少都轉去做外賣騎手謀生。官方出動防暴警察，也是害怕這種底層衝突和不滿情緒失控。有網傳截圖顯示，當天參與抗議的外賣員因為涉及「聚眾鬧事」，將全部被封號處理。

杭州警方13日凌晨發布通報，說明屬地派出所當天接警後立即出警赴現場處置，對涉事人員依法開展調查，後續將依據調查情況依法處理。

杭州一名外賣騎手向保安下跪，引發數百同行示威。警方組成人鏈阻擋，防暴警驅趕人群時...
杭州一名外賣騎手向保安下跪，引發數百同行示威。警方組成人鏈阻擋，防暴警驅趕人群時，雙方一度出現推撞。（視頻截圖）

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