不滿她出軌？廣東男殺前妻一家四口 還拍血泊照傳微信

兇嫌殺人後，還將被害者的死狀發送給他人。(取材自瀟湘晨報)

日前是七夕情人節，廣東卻傳出情殺案。廣東橫欄鎮一名男子涉嫌殺害前妻一家四口，釀成三死一傷，事後還將被害人倒在血泊中的照片用微信 傳給他人。當地警方表示，已將嫌犯依法刑事拘留。

據「平安橫欄」微信公眾號消息，廣東中山市公安局橫欄分局發布情形通報指出，10日9時許，中山市橫欄鎮發生一起因感情糾紛引發的刑事案件，接報後，警方迅速到場處置，協助將傷者送醫救治。案件共造成三人死亡、一人受傷。

根據警方通報，犯罪嫌疑人為43歲的盧姓男子，已被當地警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

另據瀟湘晨報，兇嫌在犯案後，還傳訊息給其他人，先是拍了兩張被害人的照片，一張是一對男女倒在地上的血泊中，另一張則是兩名身上有血跡的小孩倒在床上，接著又說「他死了」，對方回問他發生什麼事，兇嫌又用語音訊息回說，「一個出軌的人，我現在去派出所吧」。

案發後，網上掀起一波討論浪潮，網友們紛紛表達了對這一事件的震驚與憤慨，「七夕和情人節成高危險節日了」、「以後七夕可以開成中國的萬聖節 」、「既然是前妻了，一別兩寬，此生再無相見豈不是更好，何必取人性命呢？」、「天天情感糾紛，就這誰敢結婚」。

也有人不滿警方通報將案件稱為「感情糾紛」，「感情糾紛個屁，都離婚了」、「殺人就是殺人，還情感糾紛？談個戀愛結個婚，被殺就是糾紛了？」、「什麽叫因感情，這就是報復殺人」。