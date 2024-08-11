帶電動單車電池進電梯被炸死 粵法院：死者要負3成責任

監視器顯示，陳男提著電池走入電梯剛按下關門鍵，電池就爆炸。(取材自央廣網)

一段電動自行車電池在電梯內爆炸的視頻近日廣為流傳，給不少網友上了一堂「警示課」。據了解，當時被嚴重燒傷的廣東男子，雖經搶救，26天後仍不幸去世。經鑒定，爆炸電池屬非法二次加工改裝電池，死者家屬獲賠101萬多元(人民幣，下同，約3萬美元)。網友說「太可怕了，電池千萬別帶入戶啊」。

人民網報導，事件發生於2021年10月8日，廣東省廣州市一個居民小區，58歲居民陳男提著電池走入電梯，他剛按下關門鍵，電池就爆炸。該男出門前曾和妻子說電池發熱了，打算拎到室外降溫，沒想到一進入電梯，悲劇就發生。消防部門事故認定書顯示，起火原因是電動自行車的鋰電池熱失控。

家屬事後提告電動車 生產公司、賣家和社區物業公司，索賠149萬餘元。

廣州市海珠區人民法院審理認為，涉案生產公司和物業公司不應承擔賠償責任，而死者本身違反電動車使用守則把電池帶回家中充電，存在過錯，應當承擔相應責任。

法院判決，銷售電動車的張男對本次事故承擔70%責任，死者陳男承擔30%責任，張男須賠償101萬多元。

證據顯示，車輛所附的產品合格證和使用說明均由A公司出具，產品合格證上載明的蓄電池為B公司生產。經法院鑑定，爆炸電池屬於非法二次加工改裝電池，與比對樣本不一致，故涉案爆炸電池並非B公司生產，同時，A公司銷售電動自行車搭載的電池也並非涉案電池。因此，A和B公司均不應承擔賠償責任。

小區物業公司在事故發生後7分鐘左右將陳某救出電梯轎廂，不存在救援不及時的問題，也不應承擔賠償責任。