我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

七夕佳節放晴 紐約華人浪漫消費升溫

美戰略學者：美國的未來安全並非繫於台灣

廣西德天瀑布「魔毯」故障 至少1死60傷 目擊者：遊客接連掉落

中國新聞組╱北京11日電
網傳遊客逃生畫面。(取材自微博)
網傳遊客逃生畫面。(取材自微博)

廣西知名的德天瀑布風景區10日發生重大公安事故，一個名為「登高觀瀑魔毯」的人員輸送帶下午近2時故障，造成1人死亡、60人受傷。據了解，，該景區一個月前剛剛檢修過。

紅星新聞報導，廣西崇左市政府10日晚通報，10日下午1時56分，廣西德天瀑布景區登高觀瀑魔毯發生故障。經初步核實，截至晚上6時30分，事故造成1名遊客死亡，60名遊客受傷（其中，重傷1名，輕傷59名），受傷遊客已送往醫院治療。

另據新京報報導，一名現場目擊者表示，事發時他在樓梯轉角處，聽到有很多人發出驚叫聲，設備不停往上轉，有人被卡住，有遊客胳膊上皮都掉了。

另一名事發時正乘坐飛天魔毯的親歷者張然（化名）表示，當時飛天魔毯正向上運送遊客，每個人間隔了幾個身位，「然後突然停了半秒，就開始往下滑，前後人群因慣性撞在一起，下面的人也都堆在一起，當時左右兩側的擋板也破了」。張然當時一家人都坐在一起，事故發生時很害怕，一直哭，「還好我只是右手擦傷，但我媽媽和姑姑受了比較嚴重的腰傷，具體傷情還不清楚」。多名網友發帖表示，看到救護車不斷進出。

另有目擊者在網上憶述，魔毯第二段左道中間斷裂，令魔毯如同速遞運輸機般，「從下往上將下面的人往上輸，導致遊客掉下去後魔毯還在往上輸人」。他指出，現場高度約有5米以上，救護車在出事1小時後才來鎖。

德天瀑布景區的「魔毯」，其實是連貫山頂的兩條輸送帶，輸送管道兩旁有安全玻璃防護，並架設屋頂。遊客坐在輸送帶上，可直達山頂，免去爬山之苦。

類似的魔毯設備近年在全國不少景區出現，被譽為「登山觀景神器」，但安全性也受到質疑。有遊客表示，「飛天魔毯」雖每個停留段會有工作人員提示遊客不要站立和躺下，但遊客坐著是沒有安全帶等防護措施的。

德天瀑布景區位於廣西壯族自治區崇左市，橫跨中國和越南兩國，是亞洲第一大跨國瀑布，世界第二大跨國瀑布。

廣西德天瀑布風景區內的「飛天魔毯」10日發生重大事故。圖為早前遊客乘坐示意圖。(...
廣西德天瀑布風景區內的「飛天魔毯」10日發生重大事故。圖為早前遊客乘坐示意圖。(取材自微博)

越南

上一則

中譴責美運動員興奮劑產業鏈 官媒嗆：會等到算總帳的一天

延伸閱讀

返校日 舊金山市長候選人羅偉為灣景社區發物資

返校日 舊金山市長候選人羅偉為灣景社區發物資
廣西德天瀑布景區「魔毯」故障 1死60傷

廣西德天瀑布景區「魔毯」故障 1死60傷
太潦草 錄取通知書校長簽名像天書 廣西教育廳關切

太潦草 錄取通知書校長簽名像天書 廣西教育廳關切
地表溫度超70℃ 浙江熱到「燙腳」、杭州景區溪水快乾了

地表溫度超70℃ 浙江熱到「燙腳」、杭州景區溪水快乾了

熱門新聞

巴黎奧運會跳水女子雙人10米台，中國隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。圖為全紅嬋在賽後展示自己的背包。（中新社）

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

2024-08-02 15:19
網友笑稱「全紅嬋把廣式鬆弛感帶進奧運」。(取材自大河報)

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

2024-08-06 07:30
伊利提前恭喜孫穎莎乒乓女單奪金，但孫後來輸給隊友陳夢，拿銀牌。（取材自微博）

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

2024-08-04 03:20
被稱為「戰狼」的中國外交部前發言人趙立堅，其妻子湯天如近日又曬出夫妻恩愛照。（取材自微博）

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

2024-08-06 11:10
CGTN記者突然考全紅嬋英文，但就遭到無情拒絕。（視頻截圖）

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

2024-08-10 06:30
浙江銀行員工徐藝銘抽中巴黎奧運大眾組馬拉松參賽資格，請假時被以為是開玩笑。(取材自潮新聞)

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

2024-08-07 08:30

超人氣

更多 >
巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金
12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延

12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延
巴奧／谷愛凌首個全馬：太好玩、已經跑上癮了

巴奧／谷愛凌首個全馬：太好玩、已經跑上癮了
完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點
累癱下班回家見小貓「大字型躺地」 主人無奈笑了

累癱下班回家見小貓「大字型躺地」 主人無奈笑了