廣西德天瀑布「魔毯」故障 至少1死60傷 目擊者：遊客接連掉落

網傳遊客逃生畫面。(取材自微博)

廣西知名的德天瀑布風景區10日發生重大公安事故，一個名為「登高觀瀑魔毯」的人員輸送帶下午近2時故障，造成1人死亡、60人受傷。據了解，，該景區一個月前剛剛檢修過。

紅星新聞報導，廣西崇左市政府10日晚通報，10日下午1時56分，廣西德天瀑布景區登高觀瀑魔毯發生故障。經初步核實，截至晚上6時30分，事故造成1名遊客死亡，60名遊客受傷（其中，重傷1名，輕傷59名），受傷遊客已送往醫院治療。

另據新京報報導，一名現場目擊者表示，事發時他在樓梯轉角處，聽到有很多人發出驚叫聲，設備不停往上轉，有人被卡住，有遊客胳膊上皮都掉了。

另一名事發時正乘坐飛天魔毯的親歷者張然（化名）表示，當時飛天魔毯正向上運送遊客，每個人間隔了幾個身位，「然後突然停了半秒，就開始往下滑，前後人群因慣性撞在一起，下面的人也都堆在一起，當時左右兩側的擋板也破了」。張然當時一家人都坐在一起，事故發生時很害怕，一直哭，「還好我只是右手擦傷，但我媽媽和姑姑受了比較嚴重的腰傷，具體傷情還不清楚」。多名網友發帖表示，看到救護車不斷進出。

另有目擊者在網上憶述，魔毯第二段左道中間斷裂，令魔毯如同速遞運輸機般，「從下往上將下面的人往上輸，導致遊客掉下去後魔毯還在往上輸人」。他指出，現場高度約有5米以上，救護車在出事1小時後才來鎖。

德天瀑布景區的「魔毯」，其實是連貫山頂的兩條輸送帶，輸送管道兩旁有安全玻璃防護，並架設屋頂。遊客坐在輸送帶上，可直達山頂，免去爬山之苦。

類似的魔毯設備近年在全國不少景區出現，被譽為「登山觀景神器」，但安全性也受到質疑。有遊客表示，「飛天魔毯」雖每個停留段會有工作人員提示遊客不要站立和躺下，但遊客坐著是沒有安全帶等防護措施的。

德天瀑布景區位於廣西壯族自治區崇左市，橫跨中國和越南 兩國，是亞洲第一大跨國瀑布，世界第二大跨國瀑布。