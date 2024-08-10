2000元抽油煙機錯標100元被瘋搶 網店：貨物總值2億 已閉店

網店工作人員發帖講述經過。(取材自上游新聞／網頁截圖)

近日，淘寶一廚電網店員工發帖稱，因為優惠條件設置失誤，一夜之間被消費者以低價下單4000多單，下單量逾1000萬元人民幣(約139萬美元)，涉及貨物價值2億元，逼得網店不得不閉店，引來不少網友同情和關注。

上游新聞報導，該網店老闆梁先生共有兩家網店，每個店鋪月營收大概在一、兩萬元。7月26日，店鋪參加淘寶促銷活動，但由於員工疏忽，導致活動價格重複設置，「本來那五、六個促銷產品原價都是在2000元左右，打算設置成滿1000元減1000元的活動，但是我們運營人員重複設置了一次，相當於2000元的東西白白送給人家。」活動生效時間是從26日零點起，當時客服和運營都下班了，短短五、六個小時內就有幾千個低價訂單交易成功。

很多人在網上發帖炫耀自己花了幾元就買到了消毒櫃，100多元買到了抽油煙機。梁先生表示，「粗略統計成交金額約1200萬元，但是實際貨物價值約2億元。」當他們發現漏洞時，事態到難以控制，還有不少人打電話到市場監督訴其欺騙消費者，要求「退一賠三」，要求他們發貨或賠付。

按照電商 平台規則，買家付款後如不能正常發貨，將賠付成交金額30％的違約金。「總共有4000多個訂單，總的算來一共要賠付10幾萬元。」

梁先生稱，平台方本可幫助其取消這個訂單，但並沒有這麽做，而是任由消費者對其進行投訴並索取賠償。他無奈表示，現在兩個網店處於閉店狀態。

27日，店鋪工作人員把情況發到社交媒體上，引來不少網友同情。部分網友分享了在該網店「薅羊毛」的帖子，下面有網友評論稱「這是吃人血饅頭」。