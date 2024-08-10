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「妳太騷了」瀋陽1男員工斥責女同事被炒 告上法院結果出來了

中國新聞組／北京10日電
鳳凰網 示意圖。（取材自鳳凰網）
鳳凰網 示意圖。（取材自鳳凰網）

瀋陽一名男員工在辦公場所斥責女同事，直呼其大名並大喊「你太騷了！人品有問題！」致女員工心理受創，公司以嚴重違紀為由將他開除。男員工辯稱「騷」是一種古典文學體裁，是對方和其他員工理解錯了，上法院要求公司賠償。一、二審法院均認為，男員工違反其公司的「員工行為規範」，且造成女員工需接受心理諮詢且離職，駁回男員工的請求。

據上觀新聞報導，當事人金某於2018年8月28日進入瀋陽某信息技術有限公司工作，崗位為資深專家，雙方簽訂了無固定期限勞動合同。2020年9月16日10點30分，金某在辦公室當眾對女同事孫某大喊「孫某，你給我等著，我們這個梁子結下了」、「孫某，你太騷了」，後行至走廊時仍重復喊叫上述內容，返回辦公室後又當眾大聲斥責孫某「人品有問題」。

隨後，員工孫某以郵件投訴金某在辦公室內當眾對其侮辱、謾罵、威脅。公司工會調取監控視頻、訪談員工等進行調查。辱罵事件發生後，孫某就該事件對其造成的影響尋求心理諮詢和疏導，經專業心理測評後顯示，她的測評總分及各項目分數均超過規定陽性項目分值，需疏導、干預。

2020年9月22日，公司向金某送達了「解除勞動合同通知書」，通知金某解除雙方的勞動關係。公司認為，金某所使用的詞「你太騷了」，含義為「舉止輕浮、作風下流」，且作為男性在辦公場合大聲這樣說女同事，屬於辱罵、貶低，帶有攻擊性和侮辱性，已達到嚴重違反公司「員工行為規範」程度，依規定立即解除勞動合同。

金某辯稱，騷字的解釋應當為「詩經」和「離騷」，代指古代詩歌或文化，對同一文字存在不同理解時，顯然是公司和其他員工的理解存在主觀認知錯誤。2020年10月15日，金某申請勞動仲裁，要求公司支付解除勞動合同賠償金472856元人民幣，仲裁委員會不予受理。 

金某不服，訴至法院。法院審理認為，依據「勞動合同法」，勞動者有嚴重違反用人單位規章制度的，用人單位可以解除勞動合同。金某無理由在辦公室當眾對其同事孫某進行了謾罵、侮辱和威脅的行為，導致同事孫某經專業心理測評後需疏導、干預，並致使她不久後離職。公司解除與金某的勞動關係行為符合法律規定，對金某主張公司支付解除勞動合同賠償金訴求不予支持。

金某不服，申請二審。法院審理認為，金某作為具有完全行為能力的男性，在辦公場所大聲對女性說「你太騷了」等語言，顯然有違公序良俗，故公司解除勞動關係不違反法律規定，駁回上訴，維持原判。

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