青島地鐵年輕人不讓座被老人打到吐血？警方通報讓案情反轉

網傳視頻。（視頻截圖）

網傳山東青島地鐵 一名年輕人因拒絕讓座被老人毆打致吐血，引發網友撻伐。不過事件在警方發布通報後反轉，查出是這名年輕人對多名乘客言語滋擾，罵老人是他孫子，老人才與他發生肢體衝突，非拒絕讓座引起，已將年輕人行拘，老人採刑事強制措施。網路風向也隨之丕變，網友認為老人委屈了，「換我我也打」，媒體稱這是為流量挑起對立，應讓造假者付出代價。

據縱覽新聞報導，多家媒體報導稱，8月7日，山東青島地鐵上，一名年輕人疑因拒絕讓座，被老人捂嘴扇臉毆打，導致口鼻出血，年輕人未還手。視頻拍攝者劉女士稱，是年輕小伙先坐的，老人來了後，自己就聽見他倆因座位發生口角，隨後老人開始動手打人，小伙全程未還手，鼻子和嘴巴都被打出血，地鐵安保人員過來時，該小伙已經下車。

網友們看了視頻氣憤留言：「「等一個公道」，「那個老人都一把年紀了，千萬不要放過他」，「應該和青島社保部門聯動，暫停這老頭養老金三年」，並稱讚視頻中看來沒還手的年輕人「小伙子不僅沒還手還道歉了」、「年輕男子被打期間一直在躲，這一點我覺得挺給年輕人點讚的」。

當晚，青島地鐵公安針對此事發布通報稱，針對網傳「一小伙在地鐵車廂內遭老人毆打」視頻，公安機關已查找到雙方當事人，依法調查處理。

8月8日，有網友在社交平台發帖稱地鐵打人事件並非因拒絕讓座引起，稱青島地鐵上年輕人被打是因為罵大爺才被打。這名網友發布的圖片上用文字描述了事發經過，稱年輕人和大爺一開始都站著，此後，年輕人開始說髒話，「說大爺是他孫子」，大爺衝動之下就動手打人了。不過這名網友在8月9日下午刪除了發文，稱「已經跟公安說明情況了」。

這名網友發布的上述內容引發一些網友轉發、討論，有網友稱事件開始反轉，也有網友稱事件起因無論如何，動手打人都不對。

8月9日，據黑龍江新聞法治頻道，青島地鐵上被打的牛輕人露面講述了當天事發經過。視頻中，這名年輕人稱「這老頭嫌我沒給他讓座，我只給女生讓座，我憑什麽給他讓座。」視頻拍攝者詢問他被打的時候是否吐血了，他回答沒有吐血，是鼻子出血了，並表示警察告訴自己等通知。

8月9日晚，青島地鐵公安發布最新通報指出，經調查，8月7日7時35分翟某緒(男，69歲，退休 職工)自地鐵3號線李村站乘車，站立於2號車廂通道處，和某城(男，23歲，無業)隨後上車也站立於該通道處，期間和某城對周圍多名乘客進行言語滋擾，7時42分對翟某緒滋擾辱罵。7時44分至7時46分，雙方發生肢體衝突，過程中和某城扯破翟某緒上衣，翟某緒擊打和某城面部，隨後兩人各自下車。

公安機關依法對和某城處以行政拘留處罰；翟某緒毆打和某城，造成和某城右側鼻骨粉碎性骨折，經鑑定為輕傷二級，涉嫌故意傷害罪，依法對其採取刑事強制措施，案件正進一步辦理中。

網友們則對反轉感到訝異：「我們又被騙了？」，「原來老人是受害人，不過打人就是不對」。

極目新聞對此評論指出，此事引發公眾高度關註，是因為網傳此事中，有「年輕人拒絕讓座被老人毆打」的情節，事實證明這是子虛烏有。不管是有意還是無意，炮制「讓座」導致衝突的說法，都在製造年輕人與老年人之間的對立，網友們也被誤導發布了很多非理性的言論。一些人利用了這種焦慮心理，對視頻掐頭去尾、斷章取義，然後作為博取流量的手段，必須依法處理，不能讓造謠者因為賺取了流量在背後偷著樂。