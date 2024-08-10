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陽明海運貨輪爆炸 判斷燃爆物中有鋰電池

記者黃國樑／即時報導
陽明海運動明輪在浙江寧波舟山港發生爆炸。 (澎湃新聞)
陽明海運動明輪在浙江寧波舟山港發生爆炸。 (澎湃新聞)

陽明海運遠洋貨輪昨在中國寧波舟山港發生爆炸事件，澎湃新聞報導，據央視新聞，這艘「動明」輪的船籍為賴比瑞亞籍，為過境船隻，從上海開往印尼雅加達，全船共有20名船員，皆安全。而相關部門初步判斷燃爆物中包括過氧化苯甲酸叔丁酯和鋰電池。

資料顯示，過氧化苯甲酸叔丁酯為無色至微黃色液體。無毒，屬於易燃易爆物品，需在陰涼、通風的環境中密封儲存。遠離火種、熱源，防止陽光直射，庫溫不宜超過30℃。

陽明海運在官網發布所屬船舶動明輪YM Mobility船上失火事故說明。說明指出，於寧波港作業時，船上發生失火事故，事故發生原因尚待釐清，初步調查是船上搭載一隻危險品貨櫃發生爆炸，依貨主申報，是屬冷櫃代替乾櫃使用，並無插電需要。

此次陽明海運發布的通告中指出，本船舶配置於本公司遠東往返中東CGX航線。根據中遠海運旗下的航運大數據平台「船視寶」監測到的資訊顯示，「YM MOBILITY」上一港為上海港，9日凌晨抵達寧波港靠泊，下一港計畫為廈門港。

一位船公司人士告訴澎湃新聞記者，看到這個消息很震驚，「不過，整體來看，這次事故中的船員在處理突發情況下是訓練有素的。」

8月9日下午，澎湃新聞從海運業內知情人士處了解到，這次發生爆炸的箱子為韓國現代商船HMM的箱子，貨櫃內裝載了C型有機過氧化物液體，此類貨物在遇高溫或遇火時會迅速分解燃燒。訂艙時，貨主「以冷帶乾」的形式放艙，並稱此類危險物品沒有凍箱裝載要求，普通箱可以接載。

8月9日晚間，有貨代告訴澎湃新聞記者，已收到HMM的通知，即刻起，中東線停接五類危險品。一位船長告訴澎湃新聞記者，通常船上大副在所有貨櫃上船後，會收到一份艙單，特種貨物如危險品，冷櫃，超標櫃，都會有對應清單，船上和岸上的裝貨電腦裡，特種貨也會標示出來。船員會根據艙單對特種貨物的要求進行「特殊照顧」和配載隔離等，此次導致事故關鍵環節是什麼目前還不得而知，目前看官方發布的初步調查推測，該事故中的肇事箱櫃可能沒有被標註在特種貨範圍裡，而是被當作普通貨，導致意外發生，具體還要以官方調查為準。

該船長表示，保險公司通常會覆蓋相關直接損失，但是對於船東的船期和貨主的間接損失應該是巨大的。尤其是因事故，碼頭船舶靠泊分流帶來的船期影響。

有貨代指出，判定這次事故對各方的影響，一方面要看這艘船的受損情況，其次要看船上剩下貨物如何安排，「不管如何，交貨期肯定會受到影響，這艘船原來後面要掛靠的港口貨物也會受影響，相當於撤掉了一班船，後面的艙位情況也會緊張」。

據澎湃新聞記者從業內了解，該船涉及多家船公司共享艙位資源。記者注意到，這次事故現場的貨櫃裡也有赫伯羅德德的箱子。

前述船長也向澎湃新聞記者指出，據網傳視頻來看，萬幸的是爆炸的櫃子裝在船頭前部，沒有靠近生活區，關鍵地方如機艙、駕駛台沒有傷到，船隻本身應該不會完全報廢，或許將面臨至少3個月的修船期。不過粗略估計加上港口的損失，整體損失可能會超過船價本身。

還有業內人士向澎湃新聞記者指出，這次事件後，船公司或將在接載危險物品方面的合規操作上更加嚴格，也會更加重視過境危險品的接載。

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