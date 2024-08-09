周恩來指婚而誕生的「寶龍」因圈養去世？ 廣州動物園陷風波

亞洲象「寶龍」。（取材自微博）

據廣州動物園 8月6日發布消息稱，陪伴幾代廣州人成長的大象「寶龍」7月下旬在玩耍時摔倒後因傷情嚴重死亡，時年48歲。「寶龍」的父母來自印尼和越南 ，是知名的「外交功勳象」，由前總理周恩來「指婚」並生下「寶龍」等4隻象，園方計畫將「寶龍」製成標本。而由於「寶龍」的父母同樣死於意外，也再度引起對於來動物圈養問題的關注。

據新京報報導，廣州動物園在發布視頻中稱，7月24日19時45分，「寶龍」在玩耍時摔倒，無法自行站立，動物園迅速組織飼養、獸醫等人員全力搶救，並邀請國內專家同行遠程會診。7月25日0時24分，「寶龍」因傷情嚴重，搶救無效死亡。經剖檢，「寶龍」由於肋骨骨折傷及左肺肺葉，死於心肺功能衰竭。

據了解，「寶龍」1976年出生於廣州動物園，它的父母分別是亞洲象「八寶」和「伊龍」。亞洲象的動物外交是廣州動物園的輝煌印記。1956年，周恩來將印度總理尼赫魯所贈名為「八寶」的亞洲象轉送給廣州動物園；1962年再安排越南胡志明主席所送的20歲雌性亞洲象「伊龍」與「八寶」結良緣，這對亞洲象夫妻共育有4隻小象，其中「寶龍」與兄弟「躍龍」一直生活在廣州動物園。

廣州動物園在悼念視頻寫道，在近半個世紀的歲月裡，「寶龍」陪伴了一代代廣州市民成長，見證了廣州動物園一個個重要時刻，感謝這位親密的夥伴給我們帶來的美好記憶，並向所有喜愛和記掛「寶龍」的朋友們表示最誠摯的感謝。

「寶龍」的爸媽「八寶」和「伊龍」同樣都死於意外。據明報報導，1983年，兩象在園區內相互逗玩，「伊龍」意外掉進園區邊緣的隔離壕溝，四腳朝天無法動彈，「八寶」前來救援時也掉進了壕溝且斜壓在「伊龍」身上。經過園方3小時救援，兩頭大象被吊出壕溝時已停止呼吸。後來牠們的身體被製成標本，存放於中山大學生物博物館內。

而作為廣州動物園大象家族裡的「大哥」，「寶龍」深受喜愛，牠會默契地配合保育員「修腳」，用鼻子靈活地採食樹葉，捲泥漿撒在身上。去年上映的由韓延導演，倪大紅、惠英紅領銜主演的電影「我愛你」就曾在廣州動物園取景，「寶龍」也在電影中與演員有不少「互動」場面。

「寶龍」和父母兩代都因意外去世，引起許多愛護動物人士熱議，社交平台出現反對圈養言論。南方都市報引述科普作家「花蝕」表示，目前國內絕大部分動物園的大象館在設計和硬件設施上都比較陳舊，飼養模式也比較粗放，導致大象在動物園展出物種中屬於動物福利 較差的一個類群，他呼籲動物園業界提高對大象動物福利的關注。