我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨轟華茲誇大從軍履歷 賀錦麗競選官網悄修正

紐約長島納蘇郡將禁戴口罩 華社反應不一

「不吃飯別想過」 遼寧1餐廳被查封 網友：還活在水滸傳裡？

中國新聞組／北京9日電
「文靜」在社交媒體發布的視頻。（視頻截圖）
「文靜」在社交媒體發布的視頻。（視頻截圖）

抖音用戶近日發視頻稱，他們路過遼寧本溪一家餐廳想駛入停車場停車，沒想到餐廳竟派人出來當街攔車，他們不下車，對方還說「不吃飯不讓你走我家門口」，此時甚至出現另一名紅色指揮旗的男子當街擋路，不讓他們離開。視頻被轉發後引來大批網友批評這種路霸「古今罕有」。當地回應表示，經查這家餐廳涉違規經營，已予以查封。

據遼寧本溪滿族自治縣融媒體中心微信公眾號「楓鄉融媒」8日發布信息，6日，抖音帳號「文靜」發布視頻稱，「本溪小市一莊對面麗媛餐廳不吃飯不讓走他家門口」。發現該視頻信息後，本溪縣高度重視，縣政府主要負責同志和相關分管負責同志迅速介入，責成縣公安、市場監管等部門立即趕赴該餐廳開展調查處置。

當晚，經本溪縣市場監管局核查，麗媛餐廳涉嫌違規經營，已予以查封。麗媛餐廳負責人已向抖音帳號「文靜」當事人道歉，並得到了「文靜」的諒解。本溪縣將以此事為鑑，舉一反三，加強監管，確保餐飲旅遊市場平穩、健康、有序發展。

涉事餐廳。（視頻截圖）
涉事餐廳。（視頻截圖）

「文靜」當晚發帖稱，「朋友們，麗媛餐廳老板已誠懇向我跟我母親道歉了，當地政府也第一時間對麗媛餐廳做出了調查，當地政府的積極作為讓我心裡很欣慰，對處理結果本人跟我母親也很滿意，感謝本溪政府能為我主持公道」。

網友們則怒批「天下之大無奇不有。不吃飯不讓過，這是人能幹出來的事？」，「攔路經營餐廳的，古今罕有。我印象裡，只有水滸裡梁山腳下的餐廳是這種風格的」，「這沒有保護傘，誰信」，「那這傘也太弱智了，哪個保護傘會罩這種蠢貨？」。

抖音 同志 微信

上一則

才21歲…「最帥少林武僧」搭網約車出事喪命 網友不敢相信

下一則

日本扣押台灣漁船 中外交部「宣示主權」罕見發聲

延伸閱讀

抱銀仍受寵 孫穎莎9天漲粉超300萬 簽名小卡被炒至上萬元

抱銀仍受寵 孫穎莎9天漲粉超300萬 簽名小卡被炒至上萬元
微信、抖音難逃蘋果稅？施壓母公司封堵支付漏洞

微信、抖音難逃蘋果稅？施壓母公司封堵支付漏洞
劍指小遊戲和短劇生態 傳微信和抖音也要被徵收「蘋果稅」

劍指小遊戲和短劇生態 傳微信和抖音也要被徵收「蘋果稅」
雷軍也開始帶貨 抖音帳號賣小米手環 半天售出1078件

雷軍也開始帶貨 抖音帳號賣小米手環 半天售出1078件

熱門新聞

巴黎奧運會跳水女子雙人10米台，中國隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。圖為全紅嬋在賽後展示自己的背包。（中新社）

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

2024-08-02 15:19
網友笑稱「全紅嬋把廣式鬆弛感帶進奧運」。(取材自大河報)

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

2024-08-06 07:30
伊利提前恭喜孫穎莎乒乓女單奪金，但孫後來輸給隊友陳夢，拿銀牌。（取材自微博）

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

2024-08-04 03:20
被稱為「戰狼」的中國外交部前發言人趙立堅，其妻子湯天如近日又曬出夫妻恩愛照。（取材自微博）

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

2024-08-06 11:10

經濟學人：西方設貿易壁壘 中企贏下全球南方

2024-08-03 02:27
浙江銀行員工徐藝銘抽中巴黎奧運大眾組馬拉松參賽資格，請假時被以為是開玩笑。(取材自潮新聞)

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

2024-08-07 08:30

超人氣

更多 >
這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？

這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？
巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」

巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」
1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職

1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職
飯店退房前記得這四件事 房務人員會感謝你

飯店退房前記得這四件事 房務人員會感謝你
德州女子沒拔隱形眼鏡去淋浴 右眼短短兩周內瞎掉

德州女子沒拔隱形眼鏡去淋浴 右眼短短兩周內瞎掉