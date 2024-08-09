「不吃飯別想過」 遼寧1餐廳被查封 網友：還活在水滸傳裡？

「文靜」在社交媒體發布的視頻。（視頻截圖）

有抖音 用戶近日發視頻稱，他們路過遼寧本溪一家餐廳想駛入停車場停車，沒想到餐廳竟派人出來當街攔車，他們不下車，對方還說「不吃飯不讓你走我家門口」，此時甚至出現另一名紅色指揮旗的男子當街擋路，不讓他們離開。視頻被轉發後引來大批網友批評這種路霸「古今罕有」。當地回應表示，經查這家餐廳涉違規經營，已予以查封。

據遼寧本溪滿族自治縣融媒體中心微信 公眾號「楓鄉融媒」8日發布信息，6日，抖音帳號「文靜」發布視頻稱，「本溪小市一莊對面麗媛餐廳不吃飯不讓走他家門口」。發現該視頻信息後，本溪縣高度重視，縣政府主要負責同志 和相關分管負責同志迅速介入，責成縣公安、市場監管等部門立即趕赴該餐廳開展調查處置。

當晚，經本溪縣市場監管局核查，麗媛餐廳涉嫌違規經營，已予以查封。麗媛餐廳負責人已向抖音帳號「文靜」當事人道歉，並得到了「文靜」的諒解。本溪縣將以此事為鑑，舉一反三，加強監管，確保餐飲旅遊市場平穩、健康、有序發展。

涉事餐廳。（視頻截圖）

「文靜」當晚發帖稱，「朋友們，麗媛餐廳老板已誠懇向我跟我母親道歉了，當地政府也第一時間對麗媛餐廳做出了調查，當地政府的積極作為讓我心裡很欣慰，對處理結果本人跟我母親也很滿意，感謝本溪政府能為我主持公道」。

網友們則怒批「天下之大無奇不有。不吃飯不讓過，這是人能幹出來的事？」，「攔路經營餐廳的，古今罕有。我印象裡，只有水滸裡梁山腳下的餐廳是這種風格的」，「這沒有保護傘，誰信」，「那這傘也太弱智了，哪個保護傘會罩這種蠢貨？」。