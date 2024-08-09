才21歲…「最帥少林武僧」搭網約車出事喪命 網友不敢相信

21歲的秋風有深厚的武術功底。​（取材自微博）

曾參演電視劇「赴山海」，並擔任河南 文旅代言人的少林寺第34代武僧秋風，據報導因所乘網約車 發生事故延至8日晚去世，年僅21歲。秋風以其深厚的武術功底和獨特的個人魅力在社交媒體上走紅，消息傳出後，大批網友不敢置信，紛紛至其個人微博 哀悼，有網友留言：「最帥少林武僧」秋風，在這一刻完成其「人間武僧」使命。

據大象新聞報導，有知情人士從少林寺僧人朋友圈得知，8月7日凌晨0時53分許，秋風所乘網約車輛，於浙江諸永高速溫州方向發生追尾大貨車事故，網約車司機當場死亡，秋風被送醫後搶救無效。於8月8日22時23分許離世。少林寺已證實此項消息，目前秋風的遺體已送往老家。

相關報導衝上微博熱搜，短短數小時內，秋風去世的消息就已超過1億閱讀量。

據網易報導，隨著少林寺的國際化發展，少林武僧也走向國外宣揚少林武術文化，秋風就是其一，他今年4月曾與其他武僧赴柬埔寨，實現了少林寺與吳哥窟的夢幻聯動。

秋風被封為「最帥少林寺武僧」。（取材自微博）

秋風，法名延珩，少林寺第34代武僧，2024年參演電視劇「赴山海」，在劇中飾演秋風，是河南濟源人，13歲時懷揣著對武術的熱愛和對少林文化的向往來到少林寺，成為嵩山少林寺武僧團的一員，開始了艱苦的習武之路。在長年累月不懈努力下，年僅21歲的秋風不僅練就了一身高超的武藝，更在少林寺的熏陶下，形成了獨特的個人氣質和武術風格。

2019年，短視頻流行，秋風開始在社交平台發布短視頻，記錄自己在少林寺的日常生活。隨著各地文旅出圈，秋風也為河南文旅代言拍宣傳視頻，以其深厚的武術功底和獨特的個人魅力，在社交媒體上迅速走紅，被封為「最帥的少林武僧」，還有很多女網友悄悄打聽：武僧能結婚不？

對於自己的走紅，年輕的秋風非常清醒，而且保持著謙遜和低調的態度，他曾打趣說「我不紅，我是黃皮膚，還帶點黑」；並曾表示「我只是少林寺武僧團的一名普通武僧，之所以受到關注，是因為少林功夫的獨特魅力。」

秋風被封為「最帥少林寺武僧」。（取材自微博）

秋風去世的消息讓許多網友不敢相信，紛紛到他的微博一探究竟，發現在今天凌晨更新了一則文章，寫道：「 我去遠方的秋天拍視頻了，請大家期待我的作品！ ——最帥少林武僧秋風」。因發文時間秋風已去世，且秋風從未稱自己是「最帥」，網友們研判這是工作人員代發。

網友們紛紛留言悼念：「煙花在最燦爛的時候掉落」，「別這樣啊，前兩天還一直刷他視頻對徒弟很好的」，「太震驚了，太年輕了」，「離紅塵太近了，菩薩看不慣」，「『最帥少林武僧』秋風，在這一刻完成其『人間武僧』使命」。